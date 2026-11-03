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Le sidérurgiste Ternium renoue avec le bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste latino-américain Ternium a renoué mardi avec un bénéfice net de 368 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 270 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires net du trimestre a progressé de 17 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 4,64 milliards de dollars.

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