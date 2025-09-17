 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 790,38
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le sidérurgiste Nucor chute après des prévisions trimestrielles à la baisse
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du sidérurgiste Nucor NUE.N chutent de 3,6 % à ~138 $ dans les échanges prolongés ** La société prévoit une baisse des bénéfices au troisième trimestre dans les trois secteurs d'activité

** Le bénéfice du T3 devrait se situer entre 2,05 et 2,15 dollars par action, contre 2,60 dollars par action au T3 2024 ** Treize des 17 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée"; leur estimation médiane est de 155 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 22,47 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NUCOR
142,800 USD NYSE -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank