Le sidérurgiste Nucor chute après des prévisions trimestrielles à la baisse

17 septembre - ** Les actions du sidérurgiste Nucor NUE.N chutent de 3,6 % à ~138 $ dans les échanges prolongés ** La société prévoit une baisse des bénéfices au troisième trimestre dans les trois secteurs d'activité

** Le bénéfice du T3 devrait se situer entre 2,05 et 2,15 dollars par action, contre 2,60 dollars par action au T3 2024 ** Treize des 17 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée"; leur estimation médiane est de 155 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 22,47 % depuis le début de l'année