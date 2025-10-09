 Aller au contenu principal
Le shekel se renforce après l'accord de paix à Gaza
information fournie par AOF 09/10/2025 à 17:02

(AOF) - Dans le sillage de l'accord de paix pour Gaza signé en Égypte sous l'égide des Etats-Unis, la devise israélienne progressait ce jeudi de 1%, s’échangeant à 3,254 shekels pour 1 dollar – son plus haut niveau depuis août 2022, selon les données de la Bourse de Tel-Aviv qui s'adjugeait plus de 2% en fin de journée.

Devises
