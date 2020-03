Le setanaxib de Genkyotex améliore significativement l'effet de l'immunothérapie, y compris des inhibiteurs de point de contrôle, dans de multiples modèles précliniques de cancer

o Une étude montrant que le setanaxib brise la résistance au traitement par les inhibiteurs de points de contrôle a été publiée dans Cancer Research, la revue de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR)

o Les données suggèrent la possibilité d'utiliser le setanaxib en association avec plusieurs types d'immunothérapies pour améliorer les réponses au traitement

o De nombreuses publications sur le setanaxib et d'autres molécules de Genkyotex soulignent le fort intérêt pour les thérapies NOX et les composés de Genkyotex



« Ces résultats sont conformes au mécanisme anti-fibrotique du setanaxib et suggèrent que le setanaxib pourrait devenir un important traitement complémentaire utilisé en association avec plusieurs types d'immunothérapies. La preuve clinique de son effet anti-fibrotique et de son profil de sécurité favorable a été apportée par notre récente étude dans la fibrose hépatique. Ces résultats ouvrent la voie à l'évaluation clinique du setanaxib en oncologie », a déclaré le Dr Philippe Wiesel, Vice-président exécutif et Directeur médical de Genkyotex.



