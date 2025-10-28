Le service public Edison dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Edison International EIX.N a annoncé mardi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, l'entreprise ayant bénéficié de tarifs plus élevés pour ses services.

Les entreprises de services publics utilisent les procédures de tarification générale (GRC) pour augmenter les prix de l'électricité. Ces procédures sont engagées par les entreprises réglementées pour faire valoir un manque à gagner et demander une augmentation des tarifs basée sur le coût total de la fourniture de leurs services.

Les compagnies d'électricité aux États-Unis cherchent à augmenter les factures d'électricité de leurs clients car elles s'efforcent de répondre à la demande croissante des centres de données axés sur l'IA , à l'augmentation de la production nationale et aux conditions météorologiques extrêmes telles que les incendies de forêt.

Southern California Edison, une filiale d'Edison International, a enregistré une hausse de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, principalement en raison de l'augmentation des recettes liées à la décision finale concernant le dossier tarifaire général de 2025.

Edison a également déclaré que l'incendie d'Eaton avait été confirmé comme un "incendie couvert" par l'administrateur du Fonds pour les incendies de forêt, ce qui lui permet de bénéficier d'une aide financière par l'intermédiaire du fonds soutenu par l'État.

De nombreux incendies de forêt ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares à Los Angeles dans ce qui devrait être la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis, plaçant les compagnies d'électricité de la région sous une surveillance accrue .

En septembre, Southern California Edison avait conclu un accord avec plusieurs intervenants pour récupérer environ 2 milliards de dollars sur les 5,6 milliards de dollars de pertes liées aux incendies de forêt et aux coulées de boue de 2017-2018.

Edison s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 se situe entre 5,95 et 6,20 dollars par action, contre une prévision antérieure de 5,94 à 6,34 dollars par action.

Le service public basé à Rosemead, en Californie, a affiché un bénéfice ajusté de 2,34 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,18 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.