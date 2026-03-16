Le service postal américain va demander au Congrès des réformes urgentes pour survivre "au-delà de l'année prochaine"

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(Ajoute plus de détails, témoignage du GAO, dans les paragraphes 4-13) par David Shepardson

Le service postal américain va annoncer mardi au Congrès qu'il est confronté à une grave crise financière et qu'il sera à court de liquidités dans moins d'un an en l'absence de réformes significatives.

Le Postmaster General, David Steiner, expliquera à la sous-commission de surveillance de la Chambre des représentants que l'USPS a besoin d'augmenter le prix des timbres, de pouvoir emprunter plus d'argent et de procéder à d'autres réformes, notamment en ce qui concerne le financement des retraites et le calcul des engagements, l'indemnisation des travailleurs et les stratégies d'investissement dans les fonds de retraite.

M. Steiner a présenté des options potentielles pour réduire les coûts: l'arrêt des livraisons six jours sur sept, la fermeture de bureaux de poste ou l'augmentation du prix du timbre pour le courrier de première classe à 1 dollar ou plus, contre 0,78 dollar actuellement.

"Pour assurer notre survie au-delà de l'année prochaine, nous devons augmenter notre capacité d'emprunt afin de ne pas manquer de liquidités", indique le témoignage écrit de M. Steiner, consulté par Reuters. "Si nous n'y parvenons pas, nous risquons d'assister à la fin du service postal tel que nous le connaissons aujourd'hui."

Les prix des timbres ont augmenté de 46 % depuis le début de 2019, lorsqu'ils étaient de 50 cents, mais M. Steiner affirme qu'ils sont encore bien inférieurs à ceux d'autres pays.

USPS a un plafond d'emprunt de 15 milliards de dollars et a déjà atteint la limite.

Reuters a d'abord rapporté en décembre que M. Steiner pensait que USPS serait à court d'argent dès le début de l'année 2027. Le service a enregistré des pertes nettes de 118 milliards de dollars depuis 2007, le courrier de première classe, son produit le plus rentable, ayant atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960.

Selon M. Steiner, la réduction des livraisons à cinq jours par semaine permettrait à l'USPS d'économiser environ 3 milliards de dollars par an, tandis que la fermeture des petits bureaux de poste dans les zones reculées permettrait d'économiser 840 millions de dollars. Mais, a-t-il ajouté, ces deux idées "risquent de ne pas plaire au Congrès ou au public américain".

Le Government Accountability Office dira aux législateurs mardi qu'il est essentiel de "s'attaquer au modèle commercial non viable de l'USPS avant qu'il ne soit responsable de milliards de dollars de nouvelles dépenses annuelles pour les soins de santé des retraités, vraisemblablement en 2031".

Entre le pic de 213 milliards de pièces en 2006 et 109 milliards en 2025, USPS a perdu 104 milliards de pièces de courrier, ce qui, au prix actuel des timbres, représente une perte de 81 milliards de dollars, a déclaré M. Steiner, ajoutant que depuis 2006 USPS "a été jeté par-dessus bord et au lieu de nous jeter une bouée de sauvetage, on nous a jeté une ancre".

USPS livre à plus de 170 millions d'adresses américaines six jours par semaine.

En 2022, le Congrès a accordé à USPS un allègement financier de 57 milliards de dollars sur une décennie et a exigé que ses futurs retraités s'inscrivent à un régime public d'assurance maladie.