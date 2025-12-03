Le service postal américain utilise 2 600 véhicules électriques pour la distribution du courrier

USPS a reçu 3 milliards de dollars du Congrès pour les VE et l'infrastructure

USPS a acheté 8 700 véhicules Ford E-Transit, 2 010 sont en service

Les Républicains du Sénat n'ont pas pu forcer USPS à mettre au rebut les VE et les équipements de recharge

(Ajout du commentaire de l'USPS au paragraphe 3, détails aux paragraphes 5 et suivants) par David Shepardson

WASHINGTON, 2 décembre - Le service postal américain utilise actuellement plus de 2 600 véhicules électriques pour la livraison du courrier, a déclaré l'agence dans une lettre au Congrès examinée par Reuters mardi.

En 2023, le Congrès a accordé à USPS 3 milliards de dollars sous la présidence de Joe Biden pour acheter des véhicules électriques et des infrastructures de recharge - dont 1,2 milliard de dollars pour les VE.

"Nous déployons (des véhicules électriques à batterie) sur des itinéraires et des unités de livraison où les BEV nous permettront d'économiser de l'argent par rapport aux véhicules à combustion interne", a déclaré Peter Pastre, responsable des relations gouvernementales d'USPS, dans la lettre du 17 novembre, ajoutant que les 3 milliards de dollars ont été entièrement engagés.

USPS a déclaré avoir acheté 8 700 véhicules Ford E-Transit, dont 2 010 livrent le courrier à partir de 65 sites. USPS dispose également de 612 véhicules électriques de livraison de nouvelle génération spécialement construits par Oshkosh Defense, qui distribuent le courrier sur 15 sites.

USPS a également mis en service 6 650 ports de recharge sur 75 sites et a déclaré que le nombre de VE entrant en service augmentait chaque semaine.

En juin, les républicains du Sénat ont été empêchés de forcer USPS à mettre au rebut des milliers de véhicules électriques et d'équipements de recharge dans le cadre d'un projet de loi fiscale et budgétaire de grande ampleur.

USPS avait prévenu que la mise au rebut des véhicules électriques lui coûterait 1,5 milliard de dollars, dont 1 milliard pour remplacer sa flotte actuelle de VE et 500 millions pour l'infrastructure des VE devenue inutile.

USPS a également indiqué dans sa lettre qu'il avait acquis 26 000 véhicules à combustion interne dans le cadre du remplacement de sa flotte de véhicules vieillissante, dont 2 600 véhicules Oshkosh de nouvelle génération fonctionnant au gaz. L'entretien des anciens véhicules de livraison de l'USPS, qui datent de la fin des années 1980, coûte en moyenne plus de 8 000 dollars par an.

En mars, la Maison Blanche a évincé le Postmaster General Louis DeJoy, qui a dirigé pendant près de cinq ans les efforts de restructuration du service postal américain déficitaire. L'USPS a perdu plus de 100 milliards de dollars depuis 2007. En février, le président Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de fusionner le service postal avec le département du commerce, ce qui, selon les démocrates, constituerait une violation de la loi fédérale.