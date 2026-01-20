Le service postal américain lance un appel d'offres pour l'accès à la livraison du dernier kilomètre afin d'augmenter ses revenus

par David Shepardson

L'U.S. Postal Service a annoncé mardi qu'il lançait une plateforme d'enchères en ligne pour recueillir des propositions d'accès à son réseau de livraison du dernier kilomètre, ouvrant ainsi plus de 18 000 unités de livraison à destination et centres de traitement locaux dans tout le pays à un plus large éventail de clients, ce qui pourrait permettre de collecter des fonds dont le besoin se fait cruellement sentir. Reuters a rapporté pour la première fois ce projet en décembre , alors que l'USPS avertissait qu'il pourrait se trouver à court de liquidités dès le début de l'année 2027. Le mois dernier, le ministre américain des Postes, David Steiner, a déclaré à Reuters qu'il espérait qu'Amazon.com AMZN.O et d'autres grands détaillants participeraient à l'appel d'offres. Cela pourrait potentiellement ajouter des milliards de dollars de revenus à USPS, a déclaré M. Steiner.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

Le service postal livre plus de 170 millions d'adresses américaines six jours par semaine, le dernier kilomètre étant la partie la plus coûteuse des livraisons. Le dernier kilomètre est également très coûteux pour des entreprises comme FedEx FDX.N , UPS UPS.N et Amazon.

"Nous avons certainement une position de trésorerie précaire. Vous savez, d'ici 12 à 24 mois, nous n'aurons plus de liquidités", a déclaré M. Steiner en décembre.

USPS vend actuellement environ 1,7 milliard d'unités de capacité de sa distribution du dernier kilomètre, mais a une capacité de 3,5 à 4 milliards et génère un revenu annuel de 5,5 à 6 milliards de dollars grâce à ces livraisons. En février de l'année dernière, le président républicain Donald Trump a qualifié USPS de "grand perdant pour ce pays" et a déclaré qu'il envisageait de fusionner le service postal avec le ministère américain du commerce , ce qui, selon les démocrates, constituerait une violation de la loi fédérale. M. Steiner, qui a pris ses fonctions en juillet après que la Maison Blanche a évincé le précédent dirigeant du service postal , a déclaré à Reuters le mois dernier qu'il n'avait "jamais été possible" de privatiser l'USPS. "Il n'y a personne dans le secteur privé qui voudrait du service postal... La distribution du courrier est une entreprise incroyablement coûteuse."

Il a ajouté que l'idée de fusionner USPS et Commerce "n'a jamais eu beaucoup de sens d'un point de vue commercial."

Selon le Government Accountability Office, les pertes nettes de l'USPS s'élèvent à 118 milliards de dollars depuis 2007, le courrier de première classe - son produit le plus rentable - ayant atteint son volume le plus bas depuis 1967. En 2022, le Congrès américain a approuvé une loi accordant à l'USPS un allègement financier d'environ 57 milliards de dollars.