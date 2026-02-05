Le service postal américain fait état d'une perte trimestrielle de 1,25 milliard de dollars, alors qu'il est confronté à une pénurie de liquidités

(Plus de détails sur les résultats et sur les questions financières aux paragraphes 2, 4 à 9) par David Shepardson

Le service postal américain a annoncé jeudi une perte trimestrielle nette de 1,25 milliard de dollars, alors qu'il est confronté à des problèmes de liquidités et à de nouveaux appels à des réformes pour résoudre ses difficultés financières

Les revenus d'exploitation au cours des trois mois se terminant le 31décembre ont diminué de 1,2% à 22,2 milliards de dollars par rapport au même trimestre en 2024, où il avait déclaré un bénéfice trimestriel de 144 millions de dollars.

Les responsables ont appelé jeudi les décideurs politiques à réformer les obligations de retraite du service civil de la poste, à donner à USPS plus de flexibilité en matière de tarification et à augmenter sa limite de dette statutaire de 15 milliards de dollars.

"Nous avons pris du retard en raison d'un modèle financier et commercial mal aligné", a déclaré jeudi le Postmaster General David Steiner, qui a indiqué que l'USPS avait créé une équipe chargée de revoir tous les aspects de l'entreprise afin de réduire les coûts et les dépenses d'investissement, en raison de sa "situation financière désastreuse"

USPS a enregistré des pertes nettes d'environ 120 milliards de dollars depuis 2007, alors que le courrier de première classe, son produit le plus rentable, a atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960.

En décembre, M. Steiner a déclaré à Reuters que l'agence était confrontée à une situation de trésorerie précaire et qu'en l'absence de réformes, elle pourrait se retrouver à court de liquidités au début de l'année 2027. Il n'y a qu'une seule chose dont je suis absolument certain: si nous continuons à faire les choses comme nous le faisons aujourd'hui, nous serons morts dans environ un an", a déclaré M. Steiner.

Le mois dernier, l'USPS a lancé une plateforme d'enchères en ligne pour recueillir des propositions d'accès à son réseau de livraison du dernier kilomètre, ouvrant ainsi plus de 18 000 unités de livraison à destination et centres de traitement locaux dans tout le pays à un éventail plus large de clients qui pourraient collecter des fonds dont le besoin se fait cruellement sentir. M. Steiner a déclaré jeudi que plus de 1 200 entreprises et particuliers avaient demandé à participer à l'appel d'offres.

USPS livre plus de 170 millions d'adresses américaines six jours par semaine, le dernier kilomètre étant la partie la plus coûteuse des livraisons. Le dernier kilomètre est également très coûteux pour des entreprises comme FedEx FDX.N , UPS UPS.N et Amazon.

M. Steiner, qui a pris ses fonctions en juillet après que la Maison Blanche a évincé l'ancien dirigeant de la poste , a déclaré à Reuters qu'il n'avait "jamais été possible" de privatiser l'USPS. "Il n'y a personne dans le secteur privé qui voudrait du service postal (...). La distribution du courrier est une entreprise incroyablement coûteuse"