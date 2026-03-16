Le service postal américain doit informer le Congrès qu'il a besoin de réformes urgentes pour éviter de se retrouver à court de liquidités

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Le service postal américain informera mardi le Congrès qu'il est confronté à une grave crise financière et qu'en l'absence de réformes significatives, il sera à court de liquidités dans moins d'un an.

Le Postmaster General David Steiner expliquera à la sous-commission de surveillance de la Chambre des représentants que l'USPS a besoin d'augmenter le prix des timbres, de pouvoir emprunter plus d'argent et de mettre en œuvre d'autres réformes.

M. Steiner a présenté des options potentielles pour réduire les coûts: l'arrêt des livraisons six jours sur sept, la fermeture de bureaux de poste ou l'augmentation du prix des timbres pour le courrier de première classe à 1 dollar ou plus, contre 0,78 dollar actuellement.

"Pour assurer notre survie au-delà de l'année prochaine, nous devons augmenter notre capacité d'emprunt afin de ne pas manquer de liquidités", indique le témoignage écrit de M. Steiner, consulté par Reuters. "Si nous n'y parvenons pas, nous risquons d'assister à la fin du service postal tel que nous le connaissons aujourd'hui."