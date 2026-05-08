Le service postal américain annonce une perte trimestrielle de 2 milliards de dollars alors que la crise de liquidités s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'USPS, de détails et d'informations générales sur l'USPS, aux paragraphes 2 et 4 à 9) par David Shepardson

Vendredi, l'USPS a annoncé une perte trimestrielle nette de 2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) alors qu'il est confronté à une crise financière croissante et a averti qu'il pourrait se retrouver à court de liquidités dès février.

L'USPS a indiqué que le volume de courrier avait encore baissé de 6,3 % au cours du trimestre clos le 31 mars, tandis que le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 2,3 % pour atteindre 20,2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) par rapport au même trimestre de l'année dernière.

L'USPS a annoncé le mois dernier qu'il suspendrait temporairement les cotisations patronales au régime de retraite fédéral afin de préserver ses liquidités et qu'il prévoyait d'augmenter le prix des timbres pour le courrier de première classe de 78 à 82 cents, à compter du 12 juillet.

L'USPS a déclaré des pertes nettes totales de 120 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) depuis 2007, le courrier de première classe, son produit le plus rentable, ayant atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960.

“Nous sommes confrontés à une crise de trésorerie et nous prenons désormais des mesures sérieuses et appropriées pour préserver les fonds nécessaires à notre fonctionnement”, a déclaré le directeur général de la Poste, David Steiner. “Afin d’éviter toute perturbation et de maintenir notre rôle de soutien au commerce américain et au public, nous avons besoin d’une action urgente du Congrès pour étendre notre capacité d’emprunt et remédier aux contraintes obsolètes qui pèsent sur l’organisation.”

La suspension par l'USPS des cotisations de retraite de ses employés permettra d'économiser 200 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) toutes les deux semaines, soit 2,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) jusqu'au 30 septembre, a-t-il indiqué.

Le mois dernier, l'USPS a obtenu l'accord de la Commission de régulation postale pour une hausse temporaire de 8 % des tarifs du courrier prioritaire et des livraisons de colis afin de faire face à la hausse des coûts de transport et de carburant. L'USPS prévoit que cette surtaxe restera en vigueur jusqu'au 17 janvier 2027. Reuters a également rapporté que l'USPS avait conclu un accord avec Amazon.com AMZN.O aux termes duquel le distributeur fera appel au service postal pour au moins 1 milliard de colis par an, soit 80 % de son volume de l'année dernière. M. Steiner a déclaré vendredi que les développements avec des clients majeurs, notamment Amazon et DHL, étaient encourageants.

En mars, M. Steiner avait déclaré que le service postal recrutait des conseillers en restructuration pour l'aider à faire face à ses difficultés financières croissantes.