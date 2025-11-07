 Aller au contenu principal
Le service de streaming d'Apple rétabli après une brève panne
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 06:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture tout au long de l'article pour indiquer que le service a été rétabli)

Le service de streaming d'Apple

AAPL.O a été rétabli pour les utilisateurs aux Etats-Unis après une brève panne jeudi, selon la page d'état d'Apple.

Le nombre d'utilisateurs signalant des problèmes avec l'Apple TV est tombé à 208, contre un pic d'environ 15 000, selon le site de suivi Downdetector.com.

La société a également rencontré des problèmes avec les services Apple Music et Apple Arcade, qui ont tous deux été rétablis, selon sa page d'état.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant de plusieurs sources, dont les utilisateurs.

