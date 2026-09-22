Le sentiment de marché s'améliore, mais le goût du risque ne revient pas

Après leur timide rebond de la veille, les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mardi matin, le reflux des rendements obligataires ne parvenant pas à alléger les craintes liées à la remontée du pétrole et au risque d'un resserrement plus marqué que prévu des politiques monétaires des grandes banques centrales.

Les contrats à terme sur les principaux indices européens suggèrent une ouverture virtuellement inchangée pour le CAC 40 à Paris, le DAX de Francfort et l'Euro STOXX 50. A Londres, le FTSE 100 est quant à lui indiqué en hausse de 0,2%.

Les marchés, dans leur ensemble, semblent vouloir amorcer une phase de retour au calme après le choc provoqué par la récente flambée des prix pétroliers et ses implications à la fois en termes d'inflation et de futures hausses de taux.

Le début de journée se caractérise pour l'instant par un repli des rendements des bons du Trésor américain, qui poursuivent leur recul après les plus hauts depuis 2007 atteints la semaine passée : le dix ans revient en direction de 4,96% après s'être hissé à plusieurs reprises au-delà de la barre fatidique de 5% au cours des dernières séances.

Sur le marché européen, le dix ans allemand recule lui aussi à 3,45%, tandis que les OAT françaises ressortent à 4,47%, faisant ressortir un écart de rendement toujours supérieur à 100 points de base qui intègre une lourde prime de risque.

"Si cette prime semble excessive au regard de la notation actuelle de la France, elle reflète fidèlement la dynamique négative de sa signature et les craintes de dégradations futures", décrypte François-Xavier Chauchat­, chez Dorval Asset Management.

"Si, dans un scénario politique aujourd'hui difficile à anticiper, la note de la France se stabilisait de manière crédible au niveau actuel ou même un ou deux crans en dessous, le spread France-Allemagne finirait aussi par rebaisser, sans doute dans une zone comprise entre 50 et 70 points de base", indique le stratégiste.

Bien que la hausse du coût du crédit reste aujourd'hui au premier plan des préoccupations des investisseurs, les espoirs placés dans la détente des rendements ne l'emportent pas totalement sur le redressement des cours de l'or noir.

Autre sujet surveillé de près par les investisseurs, les prix pétroliers se réveillent un peu ce matin, avec un baril de Brent qui reprend 1,5% à 97,7 dollars. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est lui aussi en hausse, à 93,4 dollars, sans toutefois retrouver ses pics de la semaine passée, lorsqu'il dépassait les 105 dollars.

L'euro/dollar au contact d'un support critique

Parmi les facteurs de nature à favoriser la progression des marchés d'actions en Europe figure l'accès de faiblesse de l'euro, qui améliore la compétitivité des entreprises du Vieux Continent.

La monnaie unique évolue autour de 1,1465 face au dollar, pénalisée par le ton plus ferme adopté par la Réserve fédérale à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire, qui continue de soutenir le billet vert.

Sur le plan technique, la paire évolue actuellement au contact d'une zone de support majeure autour de 1,1460 dollar, qui fait figure de résistance depuis plusieurs mois et qui semble désormais constituer un pivot technique essentiel.

En cas d'enfoncement confirmé de ce support, la baisse pourrait s'accélérer en direction des plus bas enregistrés en juin et juillet, situés à proximité de 1,1350 dollar, selon les cambistes.

Si le sentiment de marché s'améliore, les intervenants ne semblent pas encore avoir pleinement retrouvé le goût du risque et la volonté de se lancer dans des prises de positions tranchées.

"Pour qu'un véritable mouvement de hausse s'enclenche, le marché va avoir besoin d'autre chose que d'une simple détente au niveau géopolitique ou d'une baisse du pétrole : il lui faut un vrai regain de confiance dans les perspectives économiques", pointe Andreas Lipkow, le responsable de l'analyse chez CMC Markets.

L'optimisme l'emporte également à Wall Street, où les grands indices ont commencé la semaine en forte hausse lundi, portés par un nouvel accès de vigueur des valeurs technologiques.

A la clôture, le Dow Jones progressait de 0,7%, le S&P 500 de 1,5% tandis que le Nasdaq 100 prenait plus de 2,8%.

La hausse s'est révélée relativement large, même si les services de communication et la technologie ont largement dominé la séance.

L'actualité internationale pourrait toutefois limiter les gains avant la rencontre prévue jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping à Washington, alors que les discussions préparatoires entre responsables américains et chinois ont porté sur le commerce, l'intelligence artificielle et plusieurs dossiers stratégiques.

"Pour les marchés, la grande question reste de savoir ce qu'il adviendra une fois arrivée à échéance, au mois de novembre, la trêve commerciale conclue pour une durée d'un an", rappellent les équipes de Deutsche Bank.

"Si l'évolution des débats demeure positive, aucun accord n'a encore été conclu à ce stade", souligne la banque d'affaires allemande.