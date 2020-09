Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Sénégal active une aide d'urgence après d'importantes inondations Reuters • 06/09/2020 à 15:38









DAKAR, 6 septembre (Reuters) - Le Sénégal a activé dimanche un plan d'aide d'urgence après d'importantes inondations causées par des pluies diluviennes. Le ministre sénégalais de l'Eau, Serigne Mbaye Thiam, a déclaré à la télévision que le pays avait enregistré plus de pluies sur la seule journée de samedi que sur une saison habituelle de pluies. "Il s'agit d'une pluviométrie exceptionnelle. Nous avons enregistré 124 millimètres de pluie. C'est le cumul de pluies que nous avons pendant toute la saison des pluies de juillet à septembre", a expliqué Serigne Mbaye Thiam. Au moins une personne est portée disparue à cause des inondations. Selon les prévisions de l'agence météorologique sénégalaise, davantage d'orages et de pluies étaient attendus dimanche dans la majeure partie du pays. De fortes pluies ont été enregistrées la semaine dernière dans les régions du Sahel d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale, notamment au Niger, au Nigéria, au Tchad et au Cameroun, entraînant d'importantes inondations qui ont tué des dizaines de personnes et déplacé des milliers de personnes. (Diadie Ba, version française Matthieu Protard)

