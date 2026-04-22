Le sénateur républicain Cruz qualifie le sauvetage de Spirit Airlines d'« idée terrible »

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Le président républicain de la commission sénatoriale du commerce a qualifié mercredi d'« idée terrible » un éventuel sauvetage par le gouvernement américain de la compagnie aérienne Spirit Airlines en faillite.

"C'est une idée absolument terrible", a déclaré le sénateur Ted Cruz sur les réseaux sociaux, ajoutant que "le gouvernement ne sait absolument rien de la gestion d'une compagnie aérienne à bas prix en faillite".