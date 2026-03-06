Le sénateur démocrate Kelly appelle à suspendre la taxe fédérale sur l'essence jusqu'au 1er octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sénateur démocrate Mark Kelly a appelé vendredi à suspendre la taxe fédérale sur l'essence de 18,4 cents par gallon jusqu'au 1er octobre, afin de réduire les coûts de ravitaillement des automobilistes américains.

Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté en raison de l'aggravation du conflit avec l'Iran. Les prix de l'essence ont augmenté de 35 cents par gallon pour atteindre une moyenne de 3,32 dollars au niveau national au cours de la semaine dernière, selon AAA, une organisation de voyage américaine qui suit les prix des carburants. Les analystes politiques estiment qu'une hausse persistante des prix de l'essence pourrait nuire aux républicains lors des élections de mi-mandat en novembre, lorsque le contrôle du Congrès américain sera en jeu.