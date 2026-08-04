Le sénateur américain Wyden exhorte les autorités de régulation à enquêter sur les banques de Wall Street au sujet des comptes d'Epstein

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* Selon le rapport Wyden, JPMorgan, la Deutsche Bank et BofA devraient faire l'objet d'une enquête concernant des transactions liées à Epstein

* JPMorgan affirme avoir signalé des activités dès 2002 et même après avoir clôturé les comptes d'Epstein

* En juillet, une commission de la Chambre des représentants a entendu les témoignages de responsables de Goldman Sachs et de Barclays concernant d’autres transactions liées à Epstein

Le sénateur démocrate américain Ron Wyden a appelé les autorités fédérales de régulation à enquêter sur les grandes banques concernant leur gestion des comptes de Jeffrey Epstein, après la mise au jour de ce que M. Wyden a qualifié de preuves potentielles indiquant que ces banques n’auraient pas signalé des transactions suspectes liées à ce délinquant sexuel condamné aujourd’hui décédé.

Dans un rapport publié mardi, M. Wyden a affirmé que Bank of America BAC.N , Deutsche Bank DBKGn.DE et JPMorgan Chase

JPM.N auraient enfreint les lois fédérales contre le blanchiment d’argent en ne signalant pas en temps voulu les transactions suspectes d’Epstein.

L’enquête menée pendant quatre ans par Wyden a notamment porté sur l’examen des « rapports d’activité suspecte » (SAR) que les banques transmettent au ministère des Finances, sur des documents issus de procédures judiciaires et de dossiers judiciaires, ainsi que sur des informations que le sénateur a obtenues auprès des banques de Wall Street et du Trésor américain.

Selon le rapport de Wyden, Bank of America n’a pas correctement contrôlé ni signalé 170 millions de dollars de paiements versés à Epstein, ajoutant que la banque avait conclu, des années plus tard, dans des rapports d’activité suspecte, que ces transactions n’avaient aucun objectif commercial vérifiable.

« Nous prenons nos obligations légales et réglementaires très au sérieux et, comme nous l’avons déjà indiqué, la banque n’a pas facilité d’actes répréhensibles », a déclaré un porte-parole de la Bank of America.

La Deutsche Bank n’a pas signalé en temps voulu plus de 250 millions de dollars de virements bancaires suspects liés à Epstein, notamment des paiements versés à des femmes en Russie et dans d’autres régions d’Europe de l’Est, indique le rapport. La Deutsche Bank a déclaré dans un communiqué qu’elle prenait ses obligations légales au sérieux et regrettait ses liens historiques avec Epstein.

Le rapport de Wyden allègue également que JPMorgan a tardé à signaler au Trésor américain plus d’un milliard de dollars de virements suspects liés à Epstein, notamment des paiements versés à des femmes en Russie et en Biélorussie. Une porte-parole de la banque a déclaré que ces allégations étaient fausses. « Nous avons commencé à signaler les transactions suspectes au gouvernement dès 2002 et tout au long de notre relation… même après avoir clôturé ses comptes », a-t-elle déclaré. « Nous avons agi de manière appropriée en fonction de ce que nous savions, au moment où nous l’avons su, comme l’exige la loi. » Epstein était client de JPMorgan de 1998 jusqu’à ce que la banque mette fin à sa relation avec lui en 2013, plusieurs années après qu’il eut plaidé coupable à des chefs d’accusation liés à la prostitution. La Deutsche Bank l’a accepté comme client en 2013 après la clôture de ses comptes par JPMorgan.

« Nous avons coopéré avec les autorités de régulation et les forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes et avons fait preuve de transparence pour remédier aux lacunes tout en investissant parallèlement dans le renforcement de notre dispositif de contrôle », a déclaré un porte-parole de la Deutsche Bank.

Reuters n’a pas pu vérifier les détails de ce rapport.

Un responsable de l’administration a indiqué que le Trésor ne commentait pas les enquêtes, y compris pour confirmer ou infirmer leur existence. Le Trésor a pleinement coopéré aux demandes d’informations légitimes émanant du Congrès, a précisé ce responsable.

Epstein est décédé dans une cellule de prison de Manhattan en août 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. Sa mort a été jugée comme étant un suicide par le médecin légiste de la ville de New York. Wyden fait partie des nombreux législateurs qui enquêtent sur les relations d’Epstein à Wall Street. Le mois dernier, les membres de la commission de surveillance de la Chambre des représentants du Congrès américain ont également entendu les témoignages de Kathy Ruemmler , ancienne avocate en chef de Goldman Sachs GS.N , et de Jes Staley , ancien directeur général de Barclays, concernant leurs relations avec Epstein.

Tous deux ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant des crimes d’Epstein.