Le sénateur américain Warner, démocrate et ancien dirigeant du secteur des télécommunications, remet en cause les affirmations de Trump Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement révisé, avec des précisions et du contexte; aucune réaction immédiate de la part de la Trump Organization) par David Shepardson

Le sénateur américain Mark Warner, démocrate et ancien dirigeant du secteur des télécommunications, a déclaré mardi que la Trump Organization faisait des déclarations trompeuses au sujet de son téléphone mobile, dont la sortie a été longtemps retardée.

La Trump Organization, fondée par le président Donald Trump et dirigée par ses fils adultes Eric Trump et Donald Trump Jr., a lancé ce projet de téléphonie mobile en juin de l'année dernière dans le cadre d'un accord de licence de marque. L'organisation a repoussé la sortie du téléphone T1 d'août à octobre et commence à l'expédier ce mois-ci.

Certains ont remis en question la faisabilité de la fabrication d'un smartphone à bas prix aux États-Unis. M. Warner a déclaré: “Le téléphone T1 à 499 dollars, ce téléphone portable prétendument “Made in America”, semble désormais être un téléphone “Made in China” disponible chez des vendeurs en ligne pour environ 175 dollars.”

La Trump Organization n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

M. Warner a exprimé ses inquiétudes quant au fait que Trump Mobile n'honorerait pas toutes les précommandes des clients pour ce téléphone, bien qu'elle ait encaissé des acomptes.

M. Warner a remis en question le “forfait 47” de Trump Mobile, présenté comme “appels, SMS et données illimités”, en citant un certain nombre de conditions, de limitations et de clauses de non-responsabilité – bien qu’il inclue explicitement les appels illimités vers la Russie.

Trump Mobile a fait son entrée sur le marché américain très concurrentiel de la téléphonie mobile en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) proposant des services via l’infrastructure des opérateurs existants au prix mensuel de 47,45 dollars, en référence au fait que Trump a été le 45e et le 47e président des États-Unis.

M. Warner a déclaré que ce tarif était bien plus élevé que celui de services de niveau équivalent proposés par d’autres opérateurs et MVNO, qui peuvent descendre jusqu’à 20 dollars par mois.

M. Warner a ajouté que Liberty Mobile Wireless, la société qui gère les opérations du réseau cellulaire de Trump Mobile, facture elle-même 40 $ par mois pour son forfait prépayé le plus élevé.

Le téléphone Trump Mobile était initialement présenté comme “conçu et fabriqué aux États-Unis”, mais il est désormais étiqueté comme assemblé aux États-Unis.

M. Warner souhaite que la société divulgue les lieux et les entreprises impliquées dans la conception, la fabrication et l’assemblage des composants du téléphone.

“Trump Mobile peut-elle affirmer en toute sincérité que le téléphone T1 a été fabriqué sans aucun composant provenant de Chine?”, a-t-il demandé.

M. Warner a également demandé quelles applications étaient préinstallées sur le téléphone T1 et si Trump Mobile avait sélectionné ces applications.

Ce lancement a suscité l'attention des experts en éthique et des législateurs, car cette entreprise utilise le nom de Trump alors que le président est toujours en fonction.