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Le Sénat confirme la nomination de Trump à la tête de la TSA alors que l'administration prône la privatisation de la sécurité aéroportuaire
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 20:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires; confirmation d'autres nominés aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le Sénat américain a voté vendredi la confirmation de David Cummins, vice-président senior de Serco

SRP.L , à la tête de l'Administration de la sécurité des transports (TSA), alors que l'administration Trump s'efforce de privatiser les services de contrôle de sécurité dans les petits aéroports.

M. Cummins et des dizaines d’autres candidats ont été confirmés par 51 voix contre 47, notamment des membres de la Commission de sécurité des produits de consommation (CPSC), du Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) et du Bureau des transports terrestres (STB), ainsi que Christopher Phelan à la présidence du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche et Cameron Hamilton à la tête de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

Le président Donald Trump avait proposé en avril de supprimer plus de 9.400 postes et de réduire d’un peu plus de 1,5 milliard de dollars, soit environ 20 %, le budget annuel de la TSA, qui compte 60.000 employés et gère les opérations de sécurité dans les aéroports.

Serco propose des services d’ingénierie, d’informatique et de formation aux administrations fédérales, étatiques et locales, ainsi qu’à des clients commerciaux.

Trump a également proposé d’obliger les petits aéroports à recourir à des services de sécurité privés, une mesure qui réduirait les effectifs de la TSA de plus de 4.500 postes, ce qui constituerait une première étape vers la privatisation de l’agence créée après les attentats du 11 septembre 2001.

Les aéroports de Tampa, de Des Moines (Iowa) et de Charleston (Caroline du Sud) ont récemment annoncé leur intention de poursuivre la privatisation de la sécurité aéroportuaire. Une vingtaine d’aéroports, dont ceux de San Francisco, de Kansas City et de Sarasota (Floride), ont recours à des agents de sécurité privés depuis des années.

Trump a limogé le directeur de la TSA, David Pekoske, dès son premier jour au pouvoir en 2025 et n’a pas nommé de remplaçant pendant seize mois. Trump avait nommé Pekoske au cours de son premier mandat et l’ancien président Joe Biden l’avait reconduit pour un second mandat de cinq ans.

Un long blocage des services publics au printemps dernier a contraint 50.000 agents de la TSA à rester sans salaire pendant six semaines, ce qui a entraîné des perturbations majeures, notamment des files d’attente aux contrôles de sécurité des aéroports pouvant durer quatre heures ou plus.

L’association “Airlines for America”, qui représente les principales compagnies aériennes américaines, a déclaré qu’elle s’opposait à la proposition de la Maison Blanche visant à obliger les petits aéroports à faire appel à des agents de sécurité privés plutôt qu’à la TSA.

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