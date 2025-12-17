Le Sénat américain confirme l'astronaute privé, allié de Musk, Jared Isaacman au poste de chef de la Nasa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du décompte des votes et de la citation du chef intérimaire dans les paragraphes 2-3)

Le Sénat américain a confirmé mercredi l'astronaute privé milliardaire Jared Isaacman au poste d'administrateur de la Nasa du président Donald Trump, faisant d'un défenseur des missions martiennes et d'un ancien associé du directeur général de SpaceX, Elon Musk, le 15e dirigeant de l'agence spatiale. Le vote sur Jared Isaacman, que Donald Trump a démis de ses fonctions puis renommé administrateur de la Nasa cette année, a été adopté par 67 voix contre 30, deux semaines après qu'il a déclaré aux sénateurs, lors de sa deuxième audition , que la Nasa devait accélérer le rythme pour battre la Chine sur la Lune au cours de cette décennie.

Le chef intérimaire de la Nasa, Sean Duffy, qui dirige également le ministère américain des Transports, a félicité Jared Isaacman sur X, lui souhaitant "du succès au début de son mandat et à la tête de la Nasa alors que nous retournerons sur la Lune en 2028 et que nous battrons la Chine".