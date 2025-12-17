Le Sénat américain approuve à l'unanimité la législation sur la sécurité des hélicoptères militaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sénateurs dévoilent leur accord sur la législation relative à la sécurité des hélicoptères militaires

Le projet de loi révisé exige un système ADS-B d'ici 2031 et renforce la surveillance

La présidente du NTSB qualifie la proposition de loi sur les hélicoptères militaires de risque inacceptable

Le Sénat américain a adopté à l'unanimité mercredi une loi visant à renforcer les règles de sécurité des hélicoptères militaires et à annuler une disposition du projet de loi annuel sur la défense qui, selon les critiques, aurait affaibli la sécurité aérienne. Le président républicain de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a obtenu mercredi le consentement unanime pour approuver une version révisée de la législation qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion, également connu sous le nom d'ADS-B, d'ici à la fin 2031. Le projet de loi, coparrainé par la sénatrice démocrate Maria Cantwell, renforce également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux. La sécurité aérienne dans la région de Washington a fait l'objet d'un examen minutieux après la collision, le 29 janvier, d'un avion régional d'American Airlines et d'un hélicoptère Black Hawk de l'armée, qui a fait 67 morts près de l'aéroport national Reagan Washington. Ted Cruz a déclaré que ce projet de loi permettrait de sauver des vies et "constituerait un moyen approprié d'honorer les vies de ceux qui ont perdu la vie il y a près d'un an au-dessus du fleuve Potomac.”

Maria Cantwell a déclaré que la loi "mettait fin à l'exemption permettant aux avions de se trouver dans l'espace aérien sans signal de radiodiffusion, y compris pour les militaires, de sorte qu'il n'y ait plus de vols dans l'obscurité."

Le projet de loi doit encore être approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis. Le Pentagone a déclaré qu'il soutenait la législation. L'hélicoptère Black Hawk de l'armée impliqué dans l'accident volait au-dessus des niveaux d'altitude maximum et n'émettait pas d'ADS-B à ce moment-là. D'autres incidents ont également suscité l'inquiétude. Vendredi, un jet de passagers de JetBlue

JBLU.O à destination de New York et en provenance de Curaçao, dans les Caraïbes, a pris des mesures d'évitement pour éviter une collision en vol avec un avion-citerne de l'armée de l'air américaine près du Venezuela, qui n'utilisait pas de transpondeur dans un couloir aérien commercial. Après avoir frôlé la catastrophe en mai, l'administration fédérale de l'aviation a interdit à l'armée de voler en hélicoptère autour du Pentagone. Le projet de loi sur la défense prévoit que les hélicoptères de l'armée américaine effectuant des missions d'entraînement diffusent des alertes aux aéronefs de l'aviation commerciale se trouvant à proximité, mais ne précise pas le type d'alertes. Le ministère de la défense pourrait renoncer à cette exigence si une évaluation des risques avait été réalisée et si les risques pour les avions commerciaux pouvaient être résolus. Par ailleurs, l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré lors d'une audition au Sénat mercredi que 400 à 500 stagiaires en contrôle du trafic aérien avaient démissionné pendant la fermeture du gouvernement qui s'est achevée le mois dernier. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine.

La présidente du Conseil national de la sécurité des transports, Jennifer Homendy, a qualifié la proposition de loi sur la défense relative aux hélicoptères de "risque inacceptable pour le public voyageur" et a averti qu'elle ne pourrait pas garantir la sécurité de l'espace aérien de Washington si la disposition relative à la défense entrait en vigueur.

Les familles des personnes tuées lors de la collision du 29 janvier s'opposent aux dispositions du projet de loi sur la défense. Dans un communiqué, elles ont demandé "des normes de visibilité réelles et applicables pour tous les aéronefs militaires opérant à proximité du trafic civil.”

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré mardi qu'il assurerait la sécurité de l'espace aérien et du trafic si la disposition relative à la défense entrait en vigueur. Il a toutefois précisé que la FAA n'avait pas été consultée sur cette disposition.