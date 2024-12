Le segment prime de l'immobilier commercial offre des opportunités d'investissement (Generali RE)

(AOF) - "Les perspectives du marché de l'immobilier commercial se sont améliorées en 2024. La croissance économique s'est accélérée en début d'année et, bien que les projections aient été révisées à la baisse au cours du second semestre, la réduction plus rapide que prévu de l'inflation a eu un effet positif sur l'intérêt des investisseurs", indique Olivier Terrenoire, Head of Generali Real Estate Europe.

Sur l'assouplissement opéré par les banques centrales, il détaille : "elles ont commencé à mettre fin au resserrement de leur politique monétaire, en commençant par la BCE en juin, la Banque d'Angleterre en août et la Réserve fédérale américaine en septembre. La baisse des taux d'intérêt se répercute progressivement sur le secteur immobilier, réduisant ainsi la pression sur les coûts de financement et stimulant l'activité d'investissement".

Olivier Terrenoire estime que l'immobilier commercial, en particulier le segment "prime", offre des opportunités d'investissement intéressantes, dans la mesure où il peut améliorer la stabilité du portefeuille et contribuer à la performance d'un portefeuille multi-classes d'actifs.

"L‘activité sur le marché européen de l'investissement en immobilier commercial a augmenté au cours des trois premiers trimestres de l'année, et compte tenu des perspectives plus stables favorisées par l'assouplissement des taux d'intérêt, une nouvelle amélioration est attendue", conclut-il.