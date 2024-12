Au premier trimestre, clos fin novembre, Micron a généré un bénéfice net de 1,87 milliard de dollars, soit 1,67 dollar par action contre une perte nette de 1,23 milliards de dollars, soit 1,12 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,79 dollar, soit 3 cents de mieux qu'attendu. Ses résultats se sont nettement améliorés grâce à un bond d'un peu plus de 84% de ses revenus à 8,71 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

(AOF) - La combinaison de la baisse de 3,56% du Nasdaq Composite hier et de la présentation par Micron de perspectives décevantes constitue un cocktail toxique pour les sociétés de semi-conducteurs en Europe. Le fabricant de mémoires informatiques Micron Technology flanche de 15% en avant-Bourse. Il s'attend à ce que ses revenus pour le trimestre en cours soient en moyenne de 7,90 milliards de dollars alors que les analystes anticipent 8,99 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu en moyenne à 1,43 dollar à comparer au consensus Bloomberg de 1,92 dollar.

Le secteur semi-conducteurs en Europe plombé par le Nasdaq et Micron

