Le secteur restauration s'est montré "résilient" en 2023 (Gira Conseil)

(AOF) - Le cabinet Gira Conseil salue dans son " étude restauration " un secteur qui s’est montré " résilient " en 2023 avec un nombre d'unités en hausse malgré des défaillances qui augmentent de près de 45% entre 2022 et 2023 dans le secteur CHR, et une fréquentation qui régresse d'environ 2% par rapport à 2022. La dépense moyenne par client progresse d'environ 9%, ce qui fait mécaniquement augmenter le chiffre d'affaires du secteur. En 2023, on comptait une unité de restauration pour 170 Français contre 1 pour 210 Français en 2013.

" Après une année 2022 qualifiée d'euphorique par Gira, l'année 2023 nous a fait rentrer dans un virage très compliqué à négocier, aussi bien côté rentabilité que maintien de l'activité ", résume Bernard Boutboul, président de Gira Conseil. Il prévoit que l'année 2024 "amplifiera cette complexité dans la gestion et la pérennité de certaines unités de restauration".