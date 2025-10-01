Le secteur pharmaceutique en hausse après l'accord entre Pfizer et Trump

(AOF) - Dans le sillage des grands laboratoires américains hier, Pfizer (+ 6,83 %), Merck (+ 6,80 % ), Eli Lilly (+ 4,94 %), le secteur pharmaceutique européen est bien orienté. Sanofi (+ 3,91, à 81,62 euros), Valneva (+ 4,40 %, à 5,17 euros), Sartorius Stedim Biotech (+ 6,13 %, à 182,60 euros), Ipsen (+ 3,17 %, à 117,20 euros) ou encore Euroapi (+ 2,66 %, à 3,17 euros), tous profitent de l’accord signé entre Pfizer et l’administration Trump.
Les deux parties se sont accordées pour baisser le prix de certains médicaments vendus aux États-Unis en échange d'une exemption des droits de douane pendant une période de trois ans.
Beaucoup espèrent que cet accord sera le premier d'une longue série, notamment auprès du secteur pharmaceutique européen.
