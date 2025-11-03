Le secteur manufacturier stagne dans la zone euro en octobre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:20
'La production a augmenté pour un huitième mois consécutif, mais sans l'élan nécessaire à une véritable reprise', précise Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, qui pointe aussi une stagnation du volume global des nouvelles commandes.
La Grèce et l'Espagne ont enregistré les plus fortes croissances, celles-ci s'étant en outre accélérées par rapport à septembre. Les Pays-Bas ont vu leur croissance ralentir et afficher un creux de quatre mois tandis que l'expansion a également marqué le pas en Irlande.
En Allemagne, en France et en Autriche, la contraction s'est poursuivie, les taux de repli ayant toutefois fléchi dans chacun de ces pays. Enfin, les données de l'enquête indiquent une stagnation du secteur manufacturier italien.
