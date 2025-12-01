Le secteur manufacturier américain ralentit légèrement moins que prévu en novembre

(AOF) - Le secteur manufacturier a légèrement moins ralenti que prévu en novembre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 52,2 après 52,5 en octobre. Il était attendu à 51,9.

"Bien que l'indice PMI ait signalé une nouvelle expansion de l'activité manufacturière en novembre, la santé du secteur manufacturier américain devient de plus en plus préoccupante à mesure que l'on creuse sous la surface. La principale impulsion est venue d'une forte hausse de la production manufacturière, mais la croissance des nouvelles commandes a fortement ralenti, laissant entrevoir un net affaiblissement de la croissance de la demande," a commenté Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.