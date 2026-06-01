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Le secteur européen des logiciels rebondit dans le sillage de la reprise de ses homologues américains ; SAP atteint son plus haut niveau depuis dix semaines
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les valeurs européennes du secteur des logiciels enregistrent une forte hausse, prolongeant ainsi leur reprise et propulsant SAP SAPG.DE à son plus haut niveau depuis 10 semaines, alors que la remontée de leurs homologues américains apporte un soulagement à un secteur affecté par les craintes liées aux bouleversements causés par l'IA

** SAP, la plus grande entreprise européenne de logiciels en termes de capitalisation boursière, progresse de 4,8%, tandis que Sage SGE.L , Dassault Systèmes DAST.PA , Nemetschek

NEKG.DE et Temenos TEMN.S gagnent environ 3%, menant la hausse du secteur technologique européen .SX8P ** Selon les traders, ces hausses laissent entrevoir une possible stabilisation après des semaines de ventes massives, les valorisations s'étant réajustées et les entreprises s'attaquant aux risques liés à l'IA, même si la volatilité reste élevée

** Un courtier basé à Londres explique que ce mouvement est en partie dû à des opérations de couverture de positions courtes

** SAP affiche une baisse de plus de 21% depuis le début de l'année, tandis que de nombreux concurrents enregistrent également des baisses à deux chiffres

** Les valeurs américaines du secteur des logiciels devraient prolonger leurs gains de vendredi, Microsoft MSFT.O , ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N affichant une forte hausse avant l'ouverture

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