Tennis/Roland: Garros-La numéro un mondiale Sabalenka renversée en quarts de finale par Shnaider

Open de France

par Vincent Daheron

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a ‌été éliminée mercredi en quarts de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros, renversée par la Russe Diana Shnaider après avoir ​pourtant servi pour le gain du match (3-6, 7-5, 6-0).

La Biélorusse de 28 ans, finaliste sortante, a perdu les dix derniers jeux d'une rencontre qu'elle a longtemps maîtrisée avant de perdre ses nerfs.

Elle menait 6-3, 4-1, double break en poche, avant de s'effondrer. Elle ​a été débreakée une première fois, puis une deuxième quand elle a servi pour une place en demi-finales, passant à deux points du match.

Dans un court Philippe-Chatrier ouvert ​aux quatre vents, la quadruple lauréate en Grand Chelem a cru ⁠revivre sa finale perdue de l'an passé. Les mêmes conditions météorologiques ont provoqué les mêmes conséquences : la Biélorusse a ‌multiplié les fautes directes (57) avant de craquer mentalement.

Ses cris après ses balles ratées ont résonné fort sur le court central.

Aryna Sabalenka manque une occasion en or de remporter son premier Roland-Garros dans un tableau ​pourtant ouvert par les éliminations précoces de ‌la tenante du titre Coco Gauff et de la quadruple lauréate Iga Swiatek, respectivement au ⁠troisième tour et en huitièmes de finale.

SAISON DIFFICILE SUR TERRE BATTUE

Jusqu'ici, la native de Minsk traversait le tournoi avec autorité, sans lâcher le moindre set lors de ses quatre premiers tours et passant au maximum 1h35 sur le court, à l'occasion de sa ⁠victoire du deuxième tour contre ‌la Française Elsa Jacquemot (7-5, 6-2).

Dans la foulée d'un début de saison remarquable sur dur, sa surface de ⁠prédilection, lors duquel elle a joué la finale de l'Open d'Australie et remporté le WTA 500 de Brisbane ainsi que ‌les WTA 1000 d'Indian Wells et Miami, la tête de série n°1 a semblé en difficulté sur terre ⁠battue.

Battue en quarts de finale à Madrid, elle avait ensuite été éliminée dès le troisième ⁠tour à Rome.

C'est la première fois ‌depuis Roland-Garros 2024, où elle avait été sortie par la Russe Mirra Andreeva avant de déclarer forfait pour Wimbledon, qu'Aryna Sabalenka ​manque le dernier carré d'un Grand Chelem auquel elle participe après ‌six demi-finales consécutives.

La double lauréate de l'Open d'Australie (2023 et 2024) et de l'US Open (2024 et 2025) devra attendre pour un ajouter un cinquième sacre à son ​palmarès.

Elle est cependant assurée de conserver la première place mondiale après le tournoi en raison de l'élimination au deuxième tour de sa dauphine au classement WTA, la Kazakhe Elena Rybakina.

De son côté, Diana Shnaider, 23e mondiale à 22 ans et ⁠novice à ce stade d'un tournoi majeur, jouera sa place en finale de Roland-Garros face à une autre surprenante gauchère, la Polonaise Maja Chwalinska.

"Honnêtement, je suis sans voix. Super contente. Les conditions étaient difficiles avec le vent", a-t-elle réagi sur le court. "C'était la première fois que je jouais Aryna, j'étais super nerveuse. Dans le premier set, j'essayais de m'adapter à son jeu, de trouver comment jouer."

"C'est la numéro un mondiale, donc j'essayais juste de faire de mon mieux. Je devais me battre pour chaque point."

(Reportage ​de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)