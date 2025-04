Le secteur des spiritueux européen échappe au coup de massue américain sur les droits de douane

Comment servir du Cognac

Soulagement ce matin sur les marchés européens pour les groupes de spiritueux. Le choc tant redouté de l′augmentation à 200% des droits de douane aux Etats-Unis n′a pas eu lieu. Les valeurs du secteur, qui ont déjà fortement baissé depuis un an, résistent tant bien que mal à la baisse des marchés.

Son actualité. Dans un marché boursier houleux, secoué par l'annonce de l'Administration américaine de porter à 20% les droits de douanes appliqués sur les produits européens exportés aux États-Unis, le secteur des spiritueux ne s'en sort pas si mal.

Ou plus exactement, il a échappé au pire scénario, celui d'une taxe de 200%, menace brandie par le président américain depuis plusieurs semaines. Il est vrai que Bruxelles n'avait rien trouvé de plus intelligent que de taxer le bourbon « made in USA » (produit fabriqué dans les États pro-Trump) à hauteur de 50%, en réponse aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium.

Le Premier ministre François Bayrou évoquant à ce sujet « une maladresse » de la Commission européenne.

Ce ouf de soulagement s'est traduit en Bourse ce matin par une modeste surperformance du secteur des spiritueux dans un marché en baisse de 2,15% à l'ouverture. Pernod Ricard débutait la séance avec un repli de 0,21% tandis que Remy Cointreau cédait 2,5% avant de rebondir dans la matinée. À Londres, Diageo prenait 1,95%, à Rome Campari lâchait dans un premier temps 0,7% avant d'amorcer un rebond sur des achats à bon compte.

Un impact de 250 millions d'euros

Notre analyse. À Paris, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France a fait les comptes, « regrettant profondément cette décision des États-Unis qui pénalise tant les exportateurs français de vins et spiritueux que leurs partenaires américains, importateurs, grossistes et détaillants, et surtout, les consommateurs américains eux-mêmes. » Elle craint un recul des exportations d'environ 800 millions d'euros, ce chiffre passant à 1,6 milliard pour l'Union Européenne.

Selon Jefferies, ce nouveau régime des droits douanes aura un impact brut de 50 millions d'euros pour Remy Cointreau (environ 20 % des bénéfices), 160 millions d'euros pour Pernod (5 %), 100 millions de dollars pour Diageo (2 %) et 40 millions d'euros pour Campari (7 %).

Cependant, les analystes du courtier américain notent par ailleurs que les importations de spiritueux en provenance du Mexique et du Canada continueront à être exemptées de droits de douane. Une situation positive pour Diageo (environ 50% du portefeuille américain provient du Mexique ou du Canada) et Campari (25%), mais sans effet pour les groupes français Pernod Ricard et Remy Cointreau.

Rappel de nos conseils sur les valeurs du secteur des spiritueux