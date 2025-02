Le secteur de la sidérurgie recule en Europe : Donald Trump va taxer les importations

(AOF) - Les secteurs de l'acier et de l'aluminium se replient en Europe au lendemain de nouvelles annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Le président américain va imposer dès ce lundi une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. Les annonces détaillées sur ce sujet auront lieu aujourd'hui, a précisé le chef d'État. Il a aussi indiqué qu'il annoncerait mardi ou mercredi "des droits de douane réciproques". A Amsterdam, Aperam perd 0,48% à 28,8 euros et ArcelorMittal cède 1,13% à 27,05 euros. En Allemagne, Salzgitter est aussi sous pression.

La Commission européenne veut protéger les intérêts des entreprises

"Nous n'avons reçu aucune notification officielle concernant l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les produits de l'UE. Nous ne répondrons pas aux annonces générales sans détails, ni précisions écrites. L'UE ne voit aucune justification à l'imposition de droits de douane sur ses exportations", a expliqué la Commission européenne.

L'institution réagira si nécessaire pour protéger les intérêts des entreprises, des travailleurs et des consommateurs européens contre des mesures injustifiées expliquant par ailleurs que "l'imposition de droits de douane serait illégale et contre-productive sur le plan économique".

Les pays les plus touchés

Les États-Unis ont importé le plus d'acier et d'aluminium du Canada l'année dernière, soit respectivement 11,2 milliards de dollars et 9,5 milliards de dollars, selon les données du Bureau du recensement américain. Le Canada est suivi pour l'acier par le Mexique (6,5 milliards de dollars), le Brésil (5,2 milliards de dollars) et la Chine (5,2 milliards de dollars).

S'agissant de l'Europe, les Etats-Unis étaient la deuxième destination d'exportation (après le Royaume-Uni) et représentaient 16% des exportations de produits sidérurgiques finis en 2024, selon les données Eurofer. Le volume moyen d'exportation d'acier lors de la période pré-Trump (2014-2018) était de 3,3 millions de tonnes avant de tomber à 2,2 millions de tonnes en moyenne lors la période post-Trump (2019-2024).

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des droits de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Si Joe Biden ne les pas supprimés, un accord a été trouvé sur un quota d'exportation de métaux sans taxes vers les Etats-Unis.

Selon l'estimation de MUFG, ces droits de douane de 25% ajouteraient 150 dollars par tonne aux coûts d'importation alors que le prix actuel est de 755 dollars par tonne. Quant à l'aluminium, le tarif douanier de 25% augmenterait le Midwest Premium à environ 40-45 cents la livre contre un prix actuel de près de 30 cents la livre.