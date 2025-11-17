 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 140,24
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le secteur de la défense en hausse : Kiev va acheter à la France jusqu'à 100 Rafale
information fournie par AOF 17/11/2025 à 12:06

(AOF) - L'Élysée a confirmé ce lundi que l'Ukraine allait acheter jusqu'à 100 avions Rafale, de défense antiaérienne et de drones à la France, suite à la signature d'une lettre d'intention entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le tarmac de la base militaire de Villacoublay. Sur X, Zelensky a annoncé hier qu "un accord historique a été conclu avec la France" pour "renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne".En Bourse, suite à cette information, Dassault Aviation occupe la place de leader du SBF 120, progressant de 6,27% à 291,40 euros.

Les autres valeurs de la défense évoluent aussi dans le vert. Thales est en tête du CAC 40, gagnant 2,8% à 246,10 euros. Exail avance de 4,79% à 83,20 euros au SBF 120.

Devant plusieurs journalistes, Volodymyr Zelensky a déclaré que "ce sera le plus grand système de défense aérienne au monde".

Selon l'Elysée, il s'agit d'un accord d'une dizaine d'années. Il prévoit de possibles contrats à venir pour "l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français neufs de l'ordre de 100 Rafale, avec leurs armements associés, ainsi que d'autres armements, dont le système de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération en cours de développement, des systèmes de radar et des drones".

Défense
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
292,8000 EUR Euronext Paris +6,78%
EXAIL TECHNOLOGIES
83,1000 EUR Euronext Paris +4,66%
THALES
245,2000 EUR Euronext Paris +2,42%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank