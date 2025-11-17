Le secteur de la défense en hausse : Kiev va acheter à la France jusqu'à 100 Rafale

(AOF) - L'Élysée a confirmé ce lundi que l'Ukraine allait acheter jusqu'à 100 avions Rafale, de défense antiaérienne et de drones à la France, suite à la signature d'une lettre d'intention entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le tarmac de la base militaire de Villacoublay. Sur X, Zelensky a annoncé hier qu "un accord historique a été conclu avec la France" pour "renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne".En Bourse, suite à cette information, Dassault Aviation occupe la place de leader du SBF 120, progressant de 6,27% à 291,40 euros.

Les autres valeurs de la défense évoluent aussi dans le vert. Thales est en tête du CAC 40, gagnant 2,8% à 246,10 euros. Exail avance de 4,79% à 83,20 euros au SBF 120.

Devant plusieurs journalistes, Volodymyr Zelensky a déclaré que "ce sera le plus grand système de défense aérienne au monde".

Selon l'Elysée, il s'agit d'un accord d'une dizaine d'années. Il prévoit de possibles contrats à venir pour "l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français neufs de l'ordre de 100 Rafale, avec leurs armements associés, ainsi que d'autres armements, dont le système de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération en cours de développement, des systèmes de radar et des drones".