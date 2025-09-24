Le secteur de la défense en Europe monte après les propos de Trump sur l'Ukraine

Les valeurs du secteur de la défense en Europe sont recherchées mercredi au lendemain d'un changement de ton du président américain Donald Trump, qui estime désormais que l'Ukraine peut reconquérir tout le territoire gagné par la Russie.

L'indice des entreprises de l'aérospatiale et de la défense

.SXPARO prend 1,11%, à 2.826,69 points vers 07h55 GMT, très proche de son record à 2.839,34 points touché le 16 septembre. Au même moment, l'indice large paneuropéen Stoxx 600 .STOXX est en repli de 0,32%.

Dans le détail, le groupe suédois Saab SAABb.ST progresse de 4,4%, également porté par une information selon laquelle l'Allemagne envisage un achat de son avion de surveillance Global Eye.

Hensoldt HAGG.DE , qui fournit des systèmes de capteurs pour l'Eurofighter, grimpe de 4,02%, tandis que l'allemand Renk

R3NK.DE et l'italien Leonardo LDOF.MI avancent respectivement de 3,70% et de 2,73%.

Les sociétés françaises Thales TCFP.PA et Dassault Aviation AM.PA sont en hausse respectivement de 1,59% et 1,90%.

Après une rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, Donald Trump a affirmé que Kyiv pourrait récupérer l'intégralité du territoire conquis par la Russie depuis le début de la guerre en 2022, sans toutefois donner d'indication sur la manière dont cela affecterait la politique des Etats-Unis.

Il avait précédemment déclaré que Kyiv et Moscou devraient céder des territoires pour mettre fin à la guerre.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)