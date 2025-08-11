 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 721,63
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le secteur de la défense chute avant la rencontre Trump-Poutine
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 10:37

Les couvertures de journaux consacrées à l'appel téléphonique Poutine-Trump dans un kiosque à Moscou

Le secteur de la défense recule lundi à l'approche de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine prévue vendredi, qui relance les espoirs d'une fin prochaine des combats en Ukraine et pèse sur les valeurs de l'armement.

Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il rencontrerait Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Vers 08h10 GMT, l'indice sectoriel de la défense abandonne 1,64%. Les entreprises allemandes Hensoldt, Rheinmetall et Renk chutent entre 2% et 5%. A Paris, Thales recule de 1,27%, Dassault Aviation abandonne 0,97%.

A Londres, BAE Systems perd 1,84%. A Milan, Leonardo perd 2,18% et Fincanteri recule de 1,79%.

Volodimir Zelensky a obtenu le soutien de l'Europe et de l'Otan dimanche pour faire entendre la voix de l'Ukraine et tenter de lui trouver une place à la table des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que Kyiv redoute de voir dicter ses termes pour mettre fin à trois ans et demi de conflit.

Le président ukrainien a affirmé que toute décision prise en l'absence de Kyiv serait "mort-née" et impraticable, une position également réaffirmée par ses alliés européens.

La perspective de la réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine pèse également sur le cours spot de l'or, "peut-être en raison de la réduction de la prime de risque géopolitique ?", fait valoir Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Vladimir Poutine

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 700,000 GBX LSE -2,16%
DASSAULT AVIATION
265,6000 EUR Euronext Paris -1,12%
FINCANTIERI
16,630 EUR MIL -0,83%
HENSOLDT
84,000 EUR XETRA -1,47%
LEONARDO
44,770 EUR MIL -1,45%
RENK GROUP
59,150 EUR XETRA -3,68%
RHEINMETALL
1 543,500 EUR XETRA -4,75%
THALES
226,3000 EUR Euronext Paris -1,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 11:17

    Réaction logique des marchés face à un Trump prêt à capituler.
    Reste à voir si l'Europe a compris la leçon et se rend compte qu'il faut poursuivre l'effort pour renforcer notre défense sans laquelle aucune autonomie par rapport aux grandes puissances n'est possible.

Signaler le commentaire

Fermer

