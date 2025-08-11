Le secteur de la défense chute avant la rencontre Trump-Poutine

Les couvertures de journaux consacrées à l'appel téléphonique Poutine-Trump dans un kiosque à Moscou

Le secteur de la défense recule lundi à l'approche de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine prévue vendredi, qui relance les espoirs d'une fin prochaine des combats en Ukraine et pèse sur les valeurs de l'armement.

Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il rencontrerait Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Vers 08h10 GMT, l'indice sectoriel de la défense abandonne 1,64%. Les entreprises allemandes Hensoldt, Rheinmetall et Renk chutent entre 2% et 5%. A Paris, Thales recule de 1,27%, Dassault Aviation abandonne 0,97%.

A Londres, BAE Systems perd 1,84%. A Milan, Leonardo perd 2,18% et Fincanteri recule de 1,79%.

Volodimir Zelensky a obtenu le soutien de l'Europe et de l'Otan dimanche pour faire entendre la voix de l'Ukraine et tenter de lui trouver une place à la table des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que Kyiv redoute de voir dicter ses termes pour mettre fin à trois ans et demi de conflit.

Le président ukrainien a affirmé que toute décision prise en l'absence de Kyiv serait "mort-née" et impraticable, une position également réaffirmée par ses alliés européens.

La perspective de la réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine pèse également sur le cours spot de l'or, "peut-être en raison de la réduction de la prime de risque géopolitique ?", fait valoir Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)