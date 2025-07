Le secteur automobile s'emballe pour l'accord commercial entre le Japon et les États-Unis

(AOF) - Les acteurs du secteur automobile sont particulièrement entourés : Renault (+ 3,48 %, à 34,21 euros), Stellantis (+ 6,53 %, à 8,40 euros), Forvia (+ 4,51 %, à 10,251 euros), Valeo (+ 4,15 %, à 10,24 euros) ou encore OPmobility (+ 3,11 %, à 12,26 euros). Une aubaine pour un secteur qui n’a pas été épargné depuis plusieurs mois, notamment avec la guerre commerciale. Hier, General Motors a chuté de plus 8 % à New York après avoir indiqué que l’impact des droits de douane au deuxième trimestre s’élevait à 1,1 milliard de dollars sur ses comptes et entre 4 et 5 milliards de dollars sur 2025.

L'embellie du jour pour le secteur automobile est liée à la signature d'un accord commercial entre les États-Unis et le Japon, " un accord majeur (…) peut-être le plus important jamais conclu ", a annoncé Donald Trump. Il prévoit notamment une réduction des droits de douane à 15 % pour les importations de véhicules et pièces détachées en provenance du Japon sur le sol américain, contre 25 % actuellement.

Chez MUFG, " Si l'accord commercial est fortement en faveur des États-Unis, la réduction des droits de douane sur les importations d'automobiles et de pièces détachées constitue une évolution positive pour le Japon, qui contribuera à atténuer les risques de ralentissement économique pour son économie ".

Même son de cloche chez Commerzbank : " La réduction des droits de douane sectoriels pour l'industrie automobile à 15 % est particulièrement importante pour le Japon. D'abord, parce que le Japon est (à ce jour) le seul pays à avoir obtenu une exemption sans limites quantitatives. Cela devrait lui conférer un avantage certain sur le reste du monde. Ensuite, parce que les exportations automobiles représentent toujours une part importante des exportations japonaises vers les États-Unis ".

Selon Les Échos, les géants japonais du secteur ont envoyé pour 55 milliards de dollars de voitures vers les États-Unis l'an dernier, soit un tiers de toutes les exportations nippones sur le sol américain.

Les géants du secteur ont apprécié dans l'Archipel : Toyota a bondi de 14,34 %, Honda + 11,15 % ou encore Nissan +8,28 %.