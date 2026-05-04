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Le secteur auto allemand dans le rouge, Washington relève les surtaxes sur les voitures UE
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 09:18

Les actions des constructeurs automobiles allemands reculent lundi en Bourse après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne (UE), contre 15% précédemment convenus.

A Francfort, Porsche P911_p.DE et Mercedes MBGn.DE reculent respectivement de 2,57% et 2,17%, tandis que BMW

BMWG.DE perd 2,18% et Volkswagen VOWG.DE 1,36%.

Les constructeurs de camions Daimler Truck DTGGe.DE et Traton 8TRA.DE sont également pénalisés, perdant 0,68% et 0,31% en début de séance.

L'action Stellantis STLAM.MI perd 0,69% à Milan dans les premiers échanges. Le groupe français Renault RENA.PA avance toutefois de 0,71%.

Le compartiment auto .SXAP du Stoxx cède 1,56%, signant la pire performance sectorielle de l'indice paneuropéen lundi.

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance du bloc dès cette semaine, invoquant le non-respect par Bruxelles de l'accord commercial conclu l'été dernier entre les deux parties.

Les eurodéputés avaient approuvé fin mars le texte relatif à la procédure destinée à remplir la part européenne de l'accord, mais les représentants du Parlement et des gouvernements de l'UE doivent encore négocier les textes finaux, avant un vote définitif dont la date reste à déterminer.

L'accord conclu en juillet dernier entre Washington et Bruxelles prévoyait des droits de douanes américains de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'UE.

L'Institut de Kiel pour l'économie mondiale (IfW) a déclaré samedi à Reuters que le relèvement des surtaxes visant le secteur automobile pourrait coûter près de 15 milliards d'euros de production à l'Allemagne.

La présidente de l'association automobile allemande VDA Hildegard Mueller a pour sa part dit que le coût des droits de douane supplémentaires serait énorme et qu'il risquait également d'avoir des répercussions sur les consommateurs américains.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Tristan Veyet, édité par Augustin Turpin)

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