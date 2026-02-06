Le secteur aérien s'envole en Bourse tiré par des perspectives prometteuses à court terme
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 17:33
Le secteur aérien est tiré par une amélioration tangible de ses fondamentaux, comme le soulignent les dernières données publiées par l'IATA analysées par Jefferies.
Concrètement, en 2025, la demande mondiale de fret aérien a progressé de 3,4%, avec une accélération en fin d'année ( 4,3% en décembre).
Cette croissance est principalement tirée par le trafic international ( 4,2%), qui représente près de 90% du marché, ainsi que par la région Asie-Pacifique, devenue le principal moteur du secteur.
Les données passagers confirment cette tendance, avec une progression du trafic chez Ryanair, Wizz Air, Finnair, Norwegian ou encore Air Canada, accompagnée de taux de remplissage (load factor) supérieurs à 85%.
Surtout, cette hausse de la demande s'est faite sans excès de capacités. Les capacités mondiales ont progressé à un rythme comparable, permettant de maintenir des taux de remplissage globalement stables. "Cette discipline de l'offre est perçue très positivement par les investisseurs, dans un secteur historiquement sujet à la surcapacité et à la pression sur les prix", soulignent les analystes de Jefferies.
Autre signal favorable, le cycle industriel reste porteur. Le renouvellement des flottes cargo, la montée en puissance des avions long-courriers plus efficients et la forte visibilité sur les activités de maintenance soutiennent la rentabilité à moyen terme des compagnies.
Enfin, les indicateurs macroéconomiques renforcent cet optimisme. Les ventes mondiales de semi-conducteurs, étroitement corrélées au fret aérien, ont bondi de près de 30% fin 2025, suggérant un potentiel de rattrapage supplémentaire pour le transport aérien en 2026.
Dans ce contexte, le secteur aérien bénéficie d'un net regain d'intérêt en Bourse, porté par une croissance réelle de la demande, à la fois sur le fret et le trafic passagers. Cette dynamique est largement internationale, tirée par les liaisons long-courriers et les régions les plus rentables, en particulier l'Asie-Pacifique.
La semaine dernière, Boeing et Airbus ont d'ailleurs publié des perspectives très favorables sur la croissance de la demande dans cette zone.
Les investisseurs anticipent ainsi une poursuite de l'amélioration du secteur aérien en 2026, soutenue par des indicateurs macroéconomiques avancés, alimentant la revalorisation boursière du secteur.
