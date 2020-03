Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le secteur aérien pourrait ne pas survivre sans aides d'Etat, selon Lufthansa Reuters • 19/03/2020 à 10:25









LE SECTEUR AÉRIEN POURRAIT NE PAS SURVIVRE SANS AIDES D'ETAT, SELON LUFTHANSA BERLIN (Reuters) - Le secteur aérien pourrait ne pas résister sans aides d'Etat si la pandémie de nouveau coronavirus se prolonge longtemps, a prévenu jeudi la compagnie allemande Lufthansa. "Plus cette crise dure, plus il est probable que l'avenir de l'aviation ne pourra pas être assuré sans aides d'Etat", a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe Lufthansa, Carsten Spohr. Dans ce contexte de crise sanitaire, les compagnies aériennes se concentrent pour l'instant sur le rapatriement de voyageurs souvent confinés à leur retour et s'efforcent d'accentuer leurs capacités de fret aérien pour préserver les chaînes d'approvisionnement. Lufthansa, maison mère de la compagnie éponyme ainsi que de Swiss International, Austrian Airlines et Brussels Airlines, a drastiquement réduit ses capacité, mis en place du temps partiel pour ses salariés et suspendu le versement des dividendes. "A l'heure actuelle, personne ne peut prévoir les conséquences" de cette crise sanitaire sur la rentabilité du groupe, a déclaré Carsten Spohr. (Rédaction de Paris)

