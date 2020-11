Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le secrétaire général de l'Onu félicite Joe Biden pour sa victoire Reuters • 09/11/2020 à 18:26









NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - Le secrétaire général des Nations Unies a adressé ses félicitations à Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine, a annoncé lundi son porte-parole. Antonio Guterres y "réaffirme que le partenariat entre les Etats-Unis et les Nations Unies est un pilier essentiel de la coopération internationale nécessaire pour relever les défis d'envergure auxquels le monde est aujourd'hui confronté", a déclaré à la presse Stéphane Dujarric. (Michelle Nichols, version française Jean-Philippe Lefief)

