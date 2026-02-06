 Aller au contenu principal
Le secrétaire d'État américain à l'énergie se rendra au Venezuela pour rencontrer les dirigeants "d'ici peu"
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire d'État américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré vendredi qu'il se rendrait bientôt au Venezuela pour y rencontrer "tous les dirigeants" et mieux comprendre les opérations de production de pétrole et de gaz sur le terrain.

M. Wright n'a pas précisé quand ce voyage aurait lieu. L'administration Trump a déclaré qu'elle gérerait indéfiniment les activités pétrolières du Venezuela après avoir saisi le président Nicolas Maduro le mois dernier.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,51 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,71 USD Ice Europ +2,06%
Pétrole WTI
64,30 USD Ice Europ +2,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

