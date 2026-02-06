Le secrétaire d'État américain à l'énergie se rendra au Venezuela pour rencontrer les dirigeants "d'ici peu"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire d'État américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré vendredi qu'il se rendrait bientôt au Venezuela pour y rencontrer "tous les dirigeants" et mieux comprendre les opérations de production de pétrole et de gaz sur le terrain.

M. Wright n'a pas précisé quand ce voyage aurait lieu. L'administration Trump a déclaré qu'elle gérerait indéfiniment les activités pétrolières du Venezuela après avoir saisi le président Nicolas Maduro le mois dernier.