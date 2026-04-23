Le secrétaire à la Marine des États-Unis, John Phelan, a été limogé, selon des sources

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* Selon certaines sources, Phelan s'est heurté à Hegseth et à d'autres chefs militaires

* Hegseth a limogé de hauts responsables de l'ensemble de l'armée

* Le limogeage du secrétaire à la Marine intervient dans le cadre du blocus naval de l'Iran par les États-Unis

(Ajoute une réaction, paragraphes 10-11) par Phil Stewart

Le secrétaire à la Marine, John Phelan, a été limogé, ont déclaré mercredi un responsable américain et une personne connaissant bien le dossier, dans le cadre d'un nouveau remaniement en temps de guerre au Pentagone, quelques semaines seulement après que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a évincé le général le plus haut gradé de l'armée.

Le Pentagone a annoncé son départ dans une brève déclaration, précisant qu'il quittait l'administration "avec effet immédiat". Mais il n'a pas donné de raison et n'a pas précisé si la décision de partir lui appartenait.

Son limogeage a été rapporté pour la première fois par Reuters.

Les sources, qui ont requis l'anonymat, ont déclaré que John Phelan avait été démis de ses fonctions en partie parce qu'il était trop lent à mettre en œuvre les réformes visant à accélérer la construction navale et parce qu'il s'était brouillé avec les principaux dirigeants du Pentagone.

Une source a fait état de mauvaises relations avec Pete Hegseth, son adjoint Steve Feinberg, ainsi qu'avec le numéro 2 civil de la Marine, Hung Cao, qui, selon le Pentagone, assumera désormais les fonctions de secrétaire à la Marine par intérim.

La source a également fait état d'une enquête éthique concernant le bureau de John Phelan.

Milliardaire considéré comme proche du président Donald Trump, John Phelan est le premier secrétaire de service choisi par l'administration à être limogé depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l'année dernière.

Son départ s'inscrit dans un contexte plus large de bouleversements à tous les niveaux de la direction du Pentagone sous la supervision de Pete Hegseth, y compris le limogeage l'année dernière du président des chefs d'état-major interarmées, le général de l'armée de l'air C.Q. Brown, ainsi que du chef des opérations navales et du vice-chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le 2 avril, Pete Hegseth a limogé le chef d'état-major de l'armée de terre, Randy George, sans en donner la raison. Deux responsables américains ont déclaré que cette décision était liée aux tensions entre Pete Hegseth et le secrétaire à l'Armée Daniel Driscoll.

Le sénateur Jack Reed, principal démocrate de la commission des forces armées du Sénat, a qualifié le limogeage de John Phelan de "troublant".

"Je crains qu'il ne s'agisse d'un nouvel exemple de l'instabilité et du dysfonctionnement qui en sont venus à définir le département de la Défense sous le président Trump et le secrétaire Pete Hegseth", a déclaré Jack Reed.

Ce dernier départ intervient pendant un cessez-le-feu tendu avec l'Iran , alors que les États-Unis déploient davantage de moyens navals au Moyen-Orient.

L'armée américaine s'appuie sur des moyens navals pour établir un blocus de l'Iran, un blocus qui, selon le président Donald Trump , devrait faire pression sur Téhéran pour qu'il négocie la fin du conflit selon ses conditions.

La Marine est soumise à une forte pression pour agrandir sa flotte. L'industrie chinoise de la construction navale éclipse désormais celle des États-Unis , qui était autrefois une puissance mondiale.

La demande de budget de la Défense de 1,5 billion de dollars de Donald Trump pour l'exercice fiscal 2027 comprend plus de 65 milliards de dollars pour acquérir 18 navires de guerre et 16 navires de soutien fabriqués par General Dynamics GD.N et Huntington Ingalls Industries HII.N .

Cela fait partie de ce que le Pentagone appelle l'initiative de la "Flotte dorée", qui, selon les responsables, est la plus importante demande de construction navale depuis 1962.