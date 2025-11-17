Le salon aéronautique de Dubaï donne un coup de pouce à Boeing : Emirates commande 65 777X supplémentaires

*

Boeing enregistre des commandes d'Emirates, d'Ethiopian Airlines et d'Air Sénégal

*

Emirates évalue à 38 milliards de dollars la commande de 65 777-9

*

Les yeux rivés sur Airbus pour les annonces de commandes

*

La Chine expose pour la première fois son avion C919 au Moyen-Orient

*

(Actualisation avec citations, commandes de Boeing pour Ethiopian Airlines et Air Sénégal, commentaires d'Airbus, contexte) par Ahmed Elimam, Tim Hepher et Federico Maccioni

Boeing BA.N a occupé le devant de la scène lors de la première journée du salon aéronautique de Dubaï lundi, enregistrant une commande de 38 milliards de dollars de la part de la compagnie hôte Emirates et concluant d'autres accords avec des compagnies africaines, tandis que la Chine a exposé son C919 au Moyen-Orient pour la première fois .

Des milliers d'invités ont envahi les halls d'exposition et la piste d'atterrissage de l'aéroport international Al Maktoum, où des avions, des hélicoptères et des drones étaient exposés.

Le gala aérospatial du Moyen-Orient a été l'occasion, par le passé, d'annonces de commandes importantes, les transporteurs régionaux s'étant transformés en quelques-unes des plus grandes compagnies aériennes du monde, tandis que les gouvernements locaux misaient sur le tourisme et les transports pour diversifier les économies en les éloignant du pétrole.

La compagnie Emirates, basée à Dubaï, a annoncé lundi qu'elle commandait 65 Boeing 777-9 supplémentaires, consolidant ainsi sa position de premier acheteur mondial de gros porteurs, alors que le constructeur américain a accepté de réaliser une étude de faisabilité pour une version plus grande.

L'achat porte les commandes d'Emirates pour la famille 777X à 270 appareils et intervient malgré les récents retards dans la livraison du plus grand biréacteur du monde. Les analystes ont déclaré qu'une partie de l'accord pourrait inclure une compensation pour les retards antérieurs.

"Il s'agit d'un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois de grande valeur dans les usines", a déclaré le directeur général d'Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

Bloomberg avait précédemment rapporté qu'Emirates était sur le point de passer une commande pour des dizaines de 777X.

Boeing a également indiqué qu'Ethiopian Airlines avait passé une commande de 11 737 MAX 8 supplémentaires, tandis qu'Air Sénégal achètera neuf 737 MAX, avec des options pour six autres. Le brésilien Embraer EMBJ3.SA a enregistré des commandes d'Air Côte d'Ivoire et d'Helvetica et a laissé entrevoir une augmentation de la production à la suite d'une série de ventes.

LES YEUX RIVÉS SUR AIRBUS TANDIS QUE SON RIVAL CHINOIS RENFORCE SA PRÉSENCE

Airbus AIR.PA n'a pas participé aux activités de lundi, mais semble prêt à devancer Boeing pour obtenir la part du lion d'une commande importante de flydubai lors du salon, a rapporté Reuters , citant des personnes familières avec le sujet.

Les cargos sont également très demandés par les transporteurs qui renouvellent leurs flottes.

Alors que les deux géants occidentaux remplissent leurs carnets de commandes, la société chinoise COMAC a intensifié ses efforts de marketing pour son avion de ligne C919, afin d'être compétitive sur la scène mondiale.

Toutefois, ses deux modèles d'avions existants - le C909 et le C919 - n'ont pas reçu les certifications essentielles des régulateurs occidentaux, et les analystes ne s'attendent pas à ce que la Chine prenne une part significative du marché mondial des avions à réaction au-delà des accords avec les pays qui la soutiennent, dans un avenir proche.

EMIRATES SOUTIENT L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU 777-10

Emirates est le plus gros client du 777X, qui a maintenant sept ans de retard après que Boeing a enregistré une charge de 4,9 milliards de dollars le mois dernier et a annoncé un nouveau report d'un an des livraisons à 2027.

Le président d'Emirates, Tim Clark, a déclaré lors d'un récent podcast organisé par The National, basé à Abu Dhabi, qu'il espérait que Boeing et Airbus construiraient des modèles plus grands de leurs plus gros avions long-courriers, tout en les décrivant comme "très peu enclins à prendre des risques".

Emirates, qui en est à sa 40e année d'existence, s'est fait le champion du superjumbo A380 d'Airbus, le plus gros avion de ligne au monde, pour alimenter son hub de Dubaï en passagers long-courriers. Mais Airbus a arrêté la production de l'avion à deux étages en 2021 en raison de la faible demande des autres transporteurs.

Emirates a déclaré que son accord avec Boeing "apporte un soutien solide" à l 'étude qui sera menée par Boeing pour développer un 777-10, une variante plus grande de sa famille 777X.

Christian Scherer, directeur général d'Airbus pour les avions commerciaux, a déclaré à Reuters qu'Airbus étudiait également une version plus grande de sa famille A350 .

Airbus doit d'abord répondre aux demandes d'Emirates concernant des améliorations à son modèle A350-1000 existant, que le transporteur de Dubaï a évité en raison de ses inquiétudes concernant les coûts de maintenance.

M. Scherer, qui s'exprimait lors de son dernier salon aéronautique avant de prendre sa retraite, a déclaré qu'il était persuadé de pouvoir gagner le soutien d'Emirates pour l'A350-1000 une fois que les améliorations auront été démontrées, et que cet effort pourrait laisser une marge de manœuvre pour une nouvelle croissance de la gamme de produits.

Ces commentaires suggèrent qu'il est peut-être trop tôt pour qu'Emirates commande l'A350-1000 lors du salon de cette semaine, malgré les spéculations sur un accord qui mettrait un terme à ses réticences antérieures. Emirates a toutefois exprimé son soutien à l'A350-900 récemment introduit.