Le salaire d'Axel Dumas, le gérant d'Hermès, augmentera de 5% en 2026
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:34
Dans un communiqué, la société indique que le conseil de gérance a fixé le salaire annuel de son cadre dirigeant à 2 929 905 euros, contre 2 790 386 euros en 2025.
Hermès explique que cette rémunération a été calculée en fonction de la variation constatée de son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2025 par rapport à celui de l'exercice 2024, ressortie à 5,5% en données publiées.
Pour ce qui concerne 2025, la rémunération variable annuelle d'Axel Dumas s'est établie à 5 314 575 euros, à comparer à 5 042 291 euros en 2024, ce qui correspond à une hausse de 5,4%.
Hermès étant une société en commandite par actions, son conseil de surveillance dispose de pouvoirs strictement délimités et n'a pas la compétence de déterminer la politique de rémunération des gérants, qui relève de l'associé commandité, c'est-à-dire de la holding Emile Hermès sous l'égide de son conseil de gérance.
Dans le cadre de cette organisation, le gérant Axel Dumas est chargé de la stratégie et de la gestion opérationnelle tandis que la société Emile Hermès, par le biais de son conseil de gérance, est responsable de la vision et des axes stratégiques.
Le versement de ces éléments de rémunération reste conditionné à l'approbation des actionnaires de l'entreprise lors de l'assemblée générale prévue le 17 avril prochain.
Depuis son arrivée au poste de gérant en 2013, Axel Dumas - membre de la sixième génération de la famille fondatrice - a réussi à multiplier par quatre le chiffre d'affaires du groupe, ce qui s'est traduit par une multiplication par huit du cours de Bourse en plus de 12 ans.
A la Bourse de Paris, l'action Hermès avançait de 0,2% mardi matin dans les premiers échanges.
