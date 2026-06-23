Le S&P et le Nasdaq terminent en baisse en raison d'une vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs, alors que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution à la clôture)

* L'indice Philadelphia SE Semiconductor recule

* L'indice de volatilité du CBOE atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine

* Les résultats financiers du fabricant de puces Micron Technology seront au centre de l'attention mercredi

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé mardi à leur plus bas niveau depuis plus d’une semaine , plombés par les fortes baisses des valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement et se préparaient à une politique plus restrictive de la Réserve fédérale américaine. Le Dow Jones a terminé en légère baisse.

L'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Philadelphia SE Semiconductor) .SOX et l'indice du secteur des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT ont tous deux reculé.

Nvidia NVDA.O et Alphabet GOOGL.O ont reculé, tandis que les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology

MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont également enregistré des baisses.

« Certaines informations récentes concernant l’IA soulèvent des questions sur l’ensemble des dépenses engagées, les investissements en capital et l’augmentation des capacités de production de semi-conducteurs », a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt. Les inquiétudes concernant les dépenses en IA financées par l’endettement des hyperscalers ont contribué à cette vague de ventes. SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk qui a fait son entrée en bourse ce mois-ci, a rejoint la liste des méga-capitalisations faisant appel au marché obligataire pour lever des capitaux.

L'action SpaceX a progressé, après avoir enregistré des pertes lors des trois dernières séances.

Les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O , qui figuraient parmi les meilleures performances du S&P 500 cette année, ont reculé.

Les résultats financiers de Micron, attendus mercredi, pourraient donner des indications sur les perspectives du secteur des puces mémoire et d’intelligence artificielle après une forte hausse cette année.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 108,42 points, soit 1,45 %, pour clôturer à 7 364,37 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 578,76 points, soit 2,21 %, à 25 587,84. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a reculé de 44,67 points, soit 0,09 %, à 51 665,32.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une semaine.

Selon les données de LSEG, les traders misent de plus en plus sur une deuxième hausse des taux d’intérêt par la Fed d’ici décembre, alors qu’il y a deux semaines, ils ne s’attendaient qu’à une seule hausse de 25 points de base, les investisseurs anticipant une politique monétaire restrictive sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les données relatives à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, sont attendues jeudi. Les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours à la suite du premier cycle de négociations dans le cadre d'un accord de paix naissant.