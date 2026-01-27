Le S&P et le Nasdaq s'ouvrent sur une hausse des bénéfices des entreprises ; les tarifs de l'assurance-maladie touchent les assureurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures: Dow en baisse de 0,55%, S&P 500 en hausse de 0,24%, Nasdaq en hausse de 0,62%

*

Les assureurs santé plongent suite à une proposition décevante de Medicare Advantage

*

General Motors progresse grâce à un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre

*

Boeing réalise un bénéfice au 4ème trimestre, mais les actions chutent

(Mise à jour avec les commentaires des analystes, les prix avant la cloche d'ouverture) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en hausse mardi, les investisseurs analysant une nouvelle série de bénéfices de méga-capitalisations, tandis que les assureurs de santé ont reculé, la proposition de paiement Medicare Advantage de l'administration Trump ayant déçu les investisseurs.

Le Dow, quant à lui, semblait prêt à ouvrir en baisse, sous la pression d'une chute de 15% de UnitedHealth UNH.N après la proposition d'une augmentation modeste des taux de paiement de l'assureur Medicare .

La proposition a jeté une ombre sur les prévisions de l'assureur pour 2026 bénéfice ajusté, qui était au-dessus des attentes des analystes. Ses pairs Humana HUM.N et CVS

CVS.N ont chuté de 15,6 % et 11,9 %, respectivement.

Pendant ce temps, les bénéfices des entreprises phares ont commencé à affluer.

Boeing BA.N a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre, mais ses actions étaient en baisse de 1,2 %.

United Parcel Service UPS.N a grimpé de 3,4 % après avoir prévu une augmentation de ses revenus pour 2026, tandis que son homologue FedEx FDX.N a ajouté 0,4 %. General Motors

GM.N a gagné 4,7 % après avoir enregistré une hausse de son bénéfice de base au quatrième trimestre.

Les résultats des transporteurs de colis sont souvent utilisés comme baromètre pour évaluer la santé de l'économie américaine.

Dans les compagnies aériennes, American Airlines

AAL.O a augmenté de 3,3 % après avoir publié des prévisions de bénéfices pour 2026 supérieures aux estimations. JetBlue

JBLU.O a chuté de 4,9 % après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu.

Les compagnies aériennes sont confrontées à des annulations massives provoquées par des conditions météorologiques hivernales sévères sur la côte Est des États-Unis.

À 08:23 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 271 points, ou 0,55%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 16,75 points, ou 0,24%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 161,25 points, ou 0,62%

LES RÉSULTATS DE MAG 7 SE PROFILENT À L'HORIZON

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats mercredi, donnant le coup d'envoi des résultats des "Sept Magnifiques", qui mettront à l'épreuve le commerce de l'IA qui a soutenu le rallye de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Les gains réalisés par une poignée de grandes capitalisations ont permis au S&P 500 et au Nasdaq d'atteindre leurs plus hauts niveaux depuis plus d'une semaine lundi.

"Cette année, nous pensons que l'élan qui poussera les marchés à poursuivre leur ascension sera lié aux bénéfices plutôt qu'aux multiples", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement senior chez Allianz Investment Management.

"On s'attend à ce que les bénéfices soient assez élevés, ce qui se traduit par une hausse des actions

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine.

Sur les 64 qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les signes d'encombrement dans le commerce de l'IA ont récemment stimulé une rotation vers les petites capitalisations et d'autres parties sous-évaluées du marché.

L'indice Russel 2000 a augmenté de plus de 7 %, tandis que l'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY a progressé de 6,5 % ce mois-ci, contre un gain de 1,5 % pour l'indice de référence S&P 500.

SURVEILLANCE DE LA FED

La Réserve fédérale entame mardi sa réunion de deux jours sur la politique monétaire. Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés.

L'attention se portera sur les orientations des décideurs politiques, les traders étant à l'affût de tout signal concernant les perspectives de leadership de la Fed. Les questions relatives à l'indépendance de la Fed ont refait surface au début du mois après que le ministère de la justice a ouvert une enquête impliquant M. Powell.

Les chiffres de la confiance des consommateurs pour le mois de janvier sont attendus à 10 heures ET, et devraient augmenter à 90,9 points contre 89,1 en décembre.

Le risque d'une fermeture partielle du gouvernement américain a également été évoqué avant la date limite de financement du 30 janvier, alors qu'une deuxième fusillade mortelle par des agents fédéraux à Minneapolis a renforcé l'examen des mesures de répression de l'immigration prises par M. Trump.

Parmi les autres mouvements boursiers, Salesforce CRM.N a augmenté de 2,8% après que l'armée américaine a attribué à la société un contrat de 5,6 milliards de dollars.