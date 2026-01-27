Atlantique : le Charles de Gaulle appareille pour un exercice multinational, les appetits de Donald Trump pour le Groenland en toile de fond

Selon des sources ayant une connaissance du sujet, l'exercice devrait avoir lieu dans l'Atlantique Nord, au cœur de tensions entre l'Europe et les États-Unis.

Le Charles de Gaulle en mer, le 28 novembre 2024. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le porte-avions français Charles de Gaulle a appareillé mardi 27 janvier pour participer à un exercice multinational dans l'Atlantique, a annoncé le ministère des Armées, alors que la température retombe juste après les pressions de Donald Trump pour acquérir le Groenland .

Le ministère n'a pas précisé dans quelle partie de l'Atlantique irait le navire amiral français et son groupe aéronaval, mais des sources ayant connaissance du sujet ont précisé à l' AFP qu'il s'agissait de l'Atlantique Nord, zone sensible au cœur des récentes tensions entre Washington et l'Europe sur la défense du Groenland et périmètre d'action des sous-marins russes.

"Le groupe aéronaval (GAN) a appareillé de la base navale de Toulon pour participer à Orion 26, un exercice interarmées et interalliés de grande ampleur ", a affirmé le ministère des Armées dans un communiqué. "Conduit au cours des prochaines semaines en zone Atlantique -espace de manœuvre stratégique pour la défense des intérêts européens- cet exercice réunira les forces françaises aux côtés de leurs alliés et partenaires régionaux", a-t-il ajouté.

Le groupe aéronaval comporte le porte-avions et ses avions, mais aussi les différents navires d'escorte et de soutien, comme par exemple une frégate de défense aérienne, un ravitailleur, un sous-marin d'attaque. Outre ses importantes capacités opérationnelles, il fait aussi office d'outil de communication stratégique et diplomatique.

Sous-marins russes

Aucune des sources interrogées par l' AFP n'a précisé jusqu'à quel parallèle de l'Atlantique Nord se rendrait le groupe aéronaval.

Dans cette zone manœuvrent régulièrement les nombreux sous-marins russes de la flotte du Nord ou de la flotte de la Baltique.

Ce périmètre est aussi devenu diplomatiquement sensible avec les tentatives répétées et menaçantes de l'administration américaine d'acquérir le territoire du Groenland, dépendant du Danemark, arguant que Copenhague et ses alliés européens ne font rien pour protéger ce territoire stratégique des appétits russes et chinois.

Plusieurs pays européens ont exprimé leur solidarité avec le Danemark, et la France a notamment annoncé envoyer des militaires participer à des exercices au Groenland et déployé plusieurs bâtiments.

Ainsi, la frégate de défense et d'intervention (FDI) Amiral Ronarc'h a fait récemment escale à Copenhague, la frégate multimissions (Fremm) Bretagne est allée en Islande et le ravitailleur Jacques Stosskopf était récemment au large des côtes écossaises.