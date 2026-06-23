Le S&P et le Nasdaq reculent sous l'effet d'une vague de ventes dans le secteur technologique, alors que les inquiétudes s'intensifient concernant la politique monétaire restrictive de la Fed et les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones reste stable, le S&P recule de 1,12 %, le Nasdaq de 1,70 %

* Russell 2000 en baisse de 0,83 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs en tête de la vague de ventes

* L'indice de volatilité du CBOE atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour avec les cours de milieu d'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis plus d’une semaine, entraînés à la baisse par les fortes pertes enregistrées par les valeurs des semi-conducteurs, alors que les investisseurs se préparaient à une politique plus restrictive de la Réserve fédérale et examinaient de près l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement.

Si ces baisses se confirment, le Nasdaq 100 perdrait plus de 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Nvidia

NVDA.O a chuté de 3,7 %, Alphabet GOOGL.O a perdu 1 %, tandis que les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont reculé de 3,8 % à 9 %.

Les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O , qui figuraient parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500 cette année, ont chuté respectivement de 11 % et 12,6 %.

Une forte vague de ventes lors de la séance précédente a secoué les poids lourds technologiques américains, alimentée par des doutes concernant les dépenses en IA financées par l’endettement des hyperscalers, malgré des valorisations déjà élevées.

« Les échanges ont été très concentrés et guidés par les flux, ce qui les rend vulnérables à des changements de sentiment relativement mineurs », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird.

« Cela ne semble pas être étroitement lié aux fondamentaux de l’IA, mais plutôt à la forte concentration et aux importants afflux de capitaux vers les secteurs de la technologie et de la technologie mondiale au cours des derniers mois (, qui) commencent désormais à se résorber. »

Les résultats de Micron, attendus mercredi, pourraient donner des indications sur les perspectives du secteur des mémoires et des puces d’IA après une forte hausse cette année.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 7,6 %, tandis que l’indice du secteur technologique du S&P 500

.SPRCT a perdu 3,2 %.

À 11 h 15 (heure de l’Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 14,39 points, soit 0,03 %, à 51 727,10, le S&P 500 .SPX a perdu 83,46 points, soit 1,12 %, à 7 389,33 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 444,00 points, soit 1,70 %, à 25 722,61.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a reculé de 0,8 %. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, grimpant de 2,3 points à 19,58.

« Dans un contexte de hausse potentielle des taux d’intérêt, de concurrence pour les liquidités (due à d’importantes introductions en bourse) et d’autres incertitudes concernant les cours du pétrole… l’ensemble du marché risque de devenir plus volatil », a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche en décisions d’investissement chez SimCorp.

Le S&P 500 s’apprête toutefois à enregistrer sa meilleure performance trimestrielle depuis six ans, soutenu par un cessez-le-feu au Moyen-Orient et des résultats meilleurs que prévu, même si les inquiétudes concernant les valorisations excessives des valeurs liées à l’IA refont surface.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, celui des biens de consommation de base .SPLRCS affichant la plus forte hausse avec 1,9 %. Les actions technologiques, dont les cours sont élevés, ayant récemment subi des pressions, les investisseurs se sont tournés vers d’autres segments du marché.

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a finalement clôturé en hausse de 2,1 %, effaçant ses pertes initiales. La capitalisation boursière de l’entreprise a perdu plus de 600 milliards de dollars au cours des trois dernières séances. SpaceX, qui a fait son entrée en bourse au début du mois, a rejoint la liste des méga-capitalisations ayant recours au marché obligataire pour lever des capitaux.

Les actions des éditeurs de logiciels, .SPLRCIS , qui avaient été durement touchées, ont également progressé: ServiceNow NOW.N a gagné 4 %, tandis qu’Adobe ADBE.O , Atlassian TEAM.O et Salesforce CRM.N ont respectivement progressé de 0,9 % à 2 %, après les pertes enregistrées lundi.

Selon les données de LSEG, les traders misent de plus en plus sur une deuxième hausse des taux d’intérêt par la Fed américaine d’ici décembre, alors qu’il y a deux semaines, ils ne s’attendaient qu’à une seule hausse de 25 points de base, les investisseurs anticipant une politique monétaire restrictive sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, après que les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours à l'issue du premier cycle de négociations dans le cadre d'un accord de paix naissant.

Les données économiques ont montré que l’activité manufacturière américaine a de nouveau progressé en juin, pour le quatrième mois consécutif, les entreprises ayant passé de nouvelles commandes en prévision de pénuries, mais l’emploi dans l’industrie a atteint son plus bas niveau depuis six ans.

Cette semaine, l’attention se portera sur les données très attendues de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed. Ces données sont attendues jeudi.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,24 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,01 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux plus hauts et 128 nouveaux plus bas.