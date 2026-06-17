Le S&P et le Nasdaq devraient progresser à la veille de la première décision de politique monétaire de la Fed sous la direction de Warsh

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,08 %, le S&P 500 progresse de 0,11 % et le Nasdaq de 0,66 %

* Carmax en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre

* Les fabricants de puces rebondissent après la vague de ventes de la séance précédente

* Les ventes au détail de mai bondissent de 0,9 % contre une estimation de 0,5 %

* La décision de la Fed est attendue plus tard dans la journée

(Mise à jour avec les cours d'avant-ouverture) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi, les valeurs des fabricants de puces électroniques ayant rebondi à la veille de la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale.

Les actions des fabricants de puces électroniques, dont les valorisations sont élevées, notamment Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel

INTC.O , ont progressé de 2,3 % à 3,7 % dans les échanges avant l'ouverture, se remettant de la baisse enregistrée mardi.

Les marchés boursiers américains ont connu une évolution en dents de scie après le fort rebond de lundi, lorsque le président Donald Trump a annoncé un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a fait chuter les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

L’attention des investisseurs se porte désormais sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui doit être annoncée mercredi à 14 h (heure de l’Est).

Les responsables monétaires devraient, selon les prévisions générales, maintenir les taux d'intérêt d' s inchangés dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, alors qu'ils sont confrontés aux pressions inflationnistes liées à la hausse des cours du pétrole, alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

Les investisseurs suivront également de près la première conférence de presse du nouveau président de la Fed afin de connaître son point de vue sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, référence mondiale des coûts d’emprunt, a légèrement progressé pour s’établir à 4,43 %.

« La dernière chose que Warsh souhaite, c’est de faire grimper brutalement le rendement des obligations à 10 ans. Il est vraiment important pour les marchés que ce rendement reste en dessous de 4,5 %, surtout maintenant que les cours du pétrole sont en baisse », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

« Il ne faut donc pas s’attendre à des changements rapides dans ce sens. Et bien sûr, il doit obtenir l’adhésion du comité. Ce sera donc un processus très long et laborieux. »

Les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mai, mais un ralentissement est probable à mesure que la marge de manœuvre dont disposaient les consommateurs grâce à des remboursements d’impôts plus importants s’amenuise en raison de la hausse des coûts.

Les ventes au détail ont bondi de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,4 % en avril, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,5 %.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, mais tablent sur une probabilité de près de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 8 h 38 (heure de l’Est), les contrats e-mini S&P 500

EScv1 gagnaient 8 points, soit 0,11 %, les contrats e-mini Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 198,5 points, soit 0,66 %, et les contrats e-mini Dow YMcv1 reculaient de 44 points, soit 0,08 %.

Les actions américaines se sont largement remises de la chute enregistrée début juin, l’indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI ayant atteint des niveaux records lors des deux dernières séances consécutives, grâce à une économie américaine résiliente, à l’élargissement de la reprise au-delà des valeurs technologiques et à la baisse des cours du pétrole, qui ont soutenu le moral des investisseurs.

Les cours du pétrole ont oscillé près de leur plus bas niveau depuis trois mois, alimentés par l’espoir que l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran permette au pétrole de quitter le Golfe en passant par le détroit crucial d’Ormuz. O/R

Ce protocole d’accord, qui n’a pas encore été rendu public, prolonge de 60 jours supplémentaires un cessez-le-feu fragile conclu en avril, afin de laisser le temps de mener des négociations en vue d’une trêve permanente.

Une certaine incertitude persistait toutefois après que Donald Trump eut déclaré que le protocole d’accord avec l’Iran n’était pas définitif et qu’il pourrait reprendre les bombardements s’il ne l’approuvait pas.

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’intelligence artificielle et de fusées d’Elon Musk, ont progressé de 3,1 % après avoir dépassé mardi la capitalisation boursière d’Amazon

AMZN.O pour devenir la cinquième entreprise la plus valorisée.

CME Group CME.O a reculé de près de 3 % après que l’opérateur boursier a annoncé que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper le poste de président exécutif.

Carmax KMX.N a progressé de 1,7 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux prévisions.