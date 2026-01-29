Le S&P et le Nasdaq chutent alors que les marchés digèrent les dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'IA

Indices: Dow en hausse de 0,2%, S&P 500 en baisse de 0,33%, Nasdaq en baisse de 1,04%

Meta et Tesla en hausse, Microsoft en baisse après les résultats trimestriels

Caterpillar progresse suite à la publication d'un bénéfice plus élevé au 4ème trimestre

Les résultats d'Apple sont attendus après la clôture des marchés

(Mise à jour à l'ouverture des marchés) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 a abandonné ses gains initiaux et le Nasdaq a chuté de 1 % jeudi, les investisseurs évaluant les résultats des méga-capitalisations technologiques qui ont indiqué une nouvelle augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle, tandis que la Réserve fédérale a maintenu ses taux comme prévu.

Microsoft MSFT.O a chuté de 11,3 %, ce qui a pesé sur le Nasdaq, car son chiffre d'affaires dans le domaine de l'informatique dématérialisée n'a pas impressionné, ce qui a ravivé les craintes que les dépenses considérables liées à son alliance OpenAI ne se traduisent pas assez rapidement en termes de monétisation.

La baisse des valeurs logicielles a également pesé sur l'indice, après les perspectives prudentes de SAP SAPG.DE en matière d'informatique dématérialisée et la chute de près de 10 % de ServiceNow NOW.N après la publication des résultats, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs sur le fait que les entreprises de logiciels traditionnelles risquent de perdre du terrain face à la concurrence croissante des acteurs de l'intelligence artificielle.

Salesforce CRM.N a perdu 5,6 %, tandis qu'Adobe ADBE.O et la société de sécurité dans le cloud Datadog DDOG.O ont perdu 3,1 % chacun.

Meta META.O a bondi de près de 8 %, le géant des médias sociaux ayant associé des prévisions de revenus optimistes à une augmentation de 73 % de son budget d'investissement pour cette année. Tesla TSLA.O a baissé de 1 % malgré l'annonce de plans visant à plus que doubler ses dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record.

"Les grands noms de la technologie et les bénéfices seront les principaux sujets abordés, surtout après la réunion de la Fed d'hier", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef de LPL Financial.

"Quelle est la demande en matière d'intelligence artificielle? Comment les dépenses se présentent-elles du point de vue de la qualité, en termes de retour sur investissement? Je pense qu'il va falloir me montrer l'argent de l'IA"

Les derniers résultats de trois des "Sept Magnifiques" suggèrent que les investisseurs sont prêts à ignorer les dépenses massives en matière d'IA tant qu'ils s'attendent à ce qu'elles produisent des résultats tangibles.

Le groupe - qui représente environ un tiers de la valeur de marché du S&P 500 - a été à l'origine d'une grande partie de la hausse des actions américaines et son prix reste élevé.

Apple AAPL.O était en baisse de 0,2 % avant la publication de ses résultats après la clôture des marchés. L'indice technologique plus large .SPLRCT a chuté de 3%.

À 09:56 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 98,47 points, ou 0,20%, à 49 114,07, le S&P 500

.SPX a perdu 23,29 points, ou 0,33%, à 6 954,74 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 248,24 points, ou 1,04%, à 23 609,21.

LES RÉSULTATS SE POURSUIVENT

Parmi les autres bénéfices notables, Caterpillar

CAT.N et Mastercard MA.N ont gagné respectivement 3,5 % et 0,7 %, après avoir affiché un bénéfice plus élevé pour le trimestre.

L'indice des valeurs industrielles .SPLRCI a gagné 1%.

L'entreprise de défense Lockheed Martin LMT.N a augmenté de près de 8% après avoir prévu des bénéfices pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont progressé de 12,4 % après que la compagnie aérienne a prévu un bénéfice annuel plus élevé que prévu.

L'entreprise phare IBM IBM.N a bondi de 6 % après avoir dépassé les estimations pour ses résultats du quatrième trimestre.

L'indice S&P de l'énergie .SPNY a augmenté de 2%, suivant la hausse des prix du pétrole sur les préoccupations croissantes concernant une attaque militaire potentielle des États-Unis contre l'Iran.

DÉCISION DE LA FED ATTENDUE

Les données nationales ont montré que les demandes initiales de chômage ont légèrement diminué à 209.000 la semaine dernière, indiquant un niveau relativement faible de licenciements, bien que l'embauche terne ait conduit à des inquiétudes continues sur le marché du travail.

Le président Jerome Powell a déclaré mercredi que la Fed resterait dépendante des données, les risques à la hausse pour l'inflation et les risques à la baisse pour l'emploi diminuant.

Les traders ont gardé intactes les attentes de réduction des taux, fixant le prix de la première réduction des taux pour juin, selon l'outil FedWatch de CME.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump et le chef de la minorité du Sénat Chuck Schumer ont tenté de négocier de nouvelles restrictions sur les agents d'immigration fédéraux, a rapporté le New York Times, évitant potentiellement une fermeture du gouvernement avant la date limite de minuit de vendredi.

Parmi les autres mouvements boursiers, les mineurs de terres rares ont glissé à la suite d'un rapport selon lequel l'administration Trump prendrait du recul par rapport aux planchers de prix des minéraux critiques.

USA Rare Earth USAR.O a chuté de 16%, MP Materials MP.N a perdu 10%, tandis que Critical Metals CRML.O et United States Antimony UAMY.A ont chuté de plus de 14% chacun.