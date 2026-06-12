Le S&P et le Dow Jones progressent légèrement grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; les débuts de SpaceX sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,60 %, le S&P 500 en hausse de 0,18 %, le Nasdaq en baisse de 0,10 %

* Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire en trois semaines

* Les valeurs spatiales reculent avant leur introduction en bourse après une forte hausse ce trimestre

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé vendredi dans un marché agité, soutenus par les espoirs d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en bourse de SpaceX , la société spatiale d'Elon Musk, qui devrait constituer la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.

Les commentaires du président américain Donald Trump jeudi, laissant entendre qu'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ont redonné confiance aux marchés mondiaux, même si Téhéran a déclaré qu'une décision finale était en suspens.

SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée et se classer immédiatement au septième rang des plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, avec une valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars.

Seuls environ 3 % à 4 % des actions de SpaceX SPCX.O devraient être disponibles à la transactions, Reuters rapportant qu’elles ont été sursouscrites près de quatre fois.

« Une entreprise dominante avec une valorisation de 1 770 milliards de dollars n'entre pas discrètement sur le marché. Elle va cannibaliser les capitaux », a déclaré Joel Shulman, directeur général d'ERShares, qui gère un ETF exposé à SpaceX.

Les actions d'autres sociétés spatiales ont grimpé en flèche à l'approche de cette introduction en bourse. Elles ont reculé en début de séance vendredi, Rocket Lab RKLB.O perdant 5,4 %, Intuitive Machines LUNR.O et Planet Labs PL.N chutant respectivement de 8,3 % et 6,6 %, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund

VCX.N , ont progressé de 3,4 %.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les actions du secteur des matériaux menant la hausse.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 0,3 %, les fabricants de puces ayant perdu un peu de leur élan après un fort rebond lors de la séance précédente.

Les actions de Broadcom AVGO.O , Micron MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé de 1 % à 2,5 %.

Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et de la chute de 16 % du bitcoin BTC= la semaine dernière pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'introduction en bourse de SpaceX.

« En l'absence d'apports de capitaux frais, il est mathématiquement certain que cela aura un impact sur d'autres entreprises », a déclaré M. Shulman.

Les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction.

À 9 h 32 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 303,74 points, soit 0,60 %, à 51 152,85, le S&P 500 .SPX gagnait 13,30 points, soit 0,18 %, à 7 407,60 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 25,38 points, soit 0,10 %, à 25 784,28.

Les trois principaux indices boursiers américains devraient terminer la semaine sur une note modérée, dans un contexte d'incertitude entourant le conflit avec l'Iran et de craintes que la remontée des actions du secteur de l'IA ne soit allée trop loin.

SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d’indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d’admission pour son inclusion, tandis que la société a également fixé le cours de son action à 135 dollars, avant même le début de la tournée de présentation, reflétant l’influence de Musk sur l’introduction en bourse.

Certains analystes ont toutefois appelé à la prudence quant aux fondamentaux de la société, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Des données publiées en début de semaine ont montré que les pressions inflationnistes s'intensifiaient, sous l'effet de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont chuté sous la barre des 90 dollars le baril à la suite des déclarations de Trump, et les traders ont repoussé leurs prévisions de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale de octobre à décembre en début de semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le titre Adobe ADBE.O a chuté de 8,6 % après le départ de son directeur financier, Dan Durn.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,06 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,36 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 78 nouveaux plus hauts et 20 nouveaux plus bas.